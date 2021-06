Michał Bryszewski nowym dyrektorem działu zarządzania nieruchomościami w Savills

Firma doradcza Savills poszerza zakres usług zarządzania nieruchomościami, wdrażając nową ofertę dla klientów skupioną na nowych technologiach i ekologicznym budownictwie. W tym celu na stanowisko dyrektora działu powołany został Michał Bryszewski, menadżer z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w świadczeniu kompleksowych usług doradczych dla najemców i właścicieli nieruchomości.

Michał Bryszewski dołączył do Savills z JLL, gdzie jako Head of Business Solutions od podstaw zbudował blisko 160-osobowy zespół świadczący zintegrowane usługi w ramach czterech linii biznesowych. Wcześniej doświadczenie zdobywał w doradztwie biznesowym w PwC oraz w bankowości inwestycyjnej w UniCredit. Posiada międzynarodowe doświadczenie zdobyte m.in. w trakcie pięciu lat pracy w Wiedniu oraz ugruntowaną wiedzę finansową potwierdzoną tytułem CFA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz jest członkiem RICS.

„Michał wyróżnia się cechami charakterystycznymi dla prawdziwych liderów, które dodatkowo poparte są udokumentowanymi sukcesami zawodowymi. Cechuje go m.in. unikalna umiejętność pracy z ludźmi i innowacyjne podejście. Rozumie on doskonale dzisiejsze potrzeby najemców i zdaje sobie sprawę, że współczesny zarządca nieruchomości powinien dbać o budowanie doświadczenia użytkowników budynku. Ufam, że wniesie on do Savills świeże spojrzenie i nową jakość, co skutkować będzie znaczącym zwiększeniem skali naszego biznesu w obszarze zarządzania nieruchomościami w Polsce” – mówi Tomasz Buras, CEO, Savills.

Savills planuje rozwijać dział zarządzania nieruchomościami w oparciu o jego dotychczasowe filary. Liderami dwóch kluczowych linii biznesowych pozostaną Wioletta Nowotnik, która będzie kontynuować pracę, jako dyrektor zespołu zarządzania nieruchomościami biurowymi oraz Marta Mikołajczyk-Pyrć, która kieruje zespołem zarządzania nieruchomościami handlowymi i projektami mixed-use. Zapowiadana rozbudowa oferty usług zarządzania nieruchomościami związana będzie m.in. z otwarciem się Savills na nowe sektory i inwestycją w rozwój kompetencji w obszarze zarządzania mieszkaniami na wynajem (Build-To-Rent) oraz nieruchomościami magazynowymi i przemysłowymi.

Nowa strategia działu zarządzania nieruchomościami w Savills oparta będzie o proptech i ESG. Savills planuje zacieśniać współpracę w ramach swoich międzynarodowych struktur i korzystać z najlepszych praktyk płynących z wciąż rosnącej skali działalności Savills, obejmującej już ponad 218 mln m kw. powierzchni komercyjnej, którą firma zarządza na całym świecie.

„Chcemy wyróżniać się jakością pracy naszych zarządców oraz realnym podnoszeniem wartości aktywów naszych klientów. Będziemy dążyć do tego, by budynki, którymi się opiekujemy były bardziej przyjazne środowisku, a wykorzystywane w nich nowoczesne technologie sprawiły, że przebywanie w nich będzie przyjemne i komfortowe. Wiemy jak odpowiadać na wyzwania związane z pandemią, tak by zachęcić do powrotu do biur i obiektów handlowych. Wiemy również jak sprawdzić, by same nieruchomości były bardziej bezpieczne, chociażby za pomocą bezdotykowych drzwi i systemów rozpoznawania twarzy, pozwalających ominąć konieczność rejestracji w recepcji, czy też lamp UV w szachtach technicznych. Głęboko wierzymy w wartości proekologiczne i będziemy pomagać naszym klientom spełnić najwyższe standardy w zakresie ESG” – mówi Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami, Savills.