InPost z samorządami buduje „Green City”

Przesyłki do Paczkomatów® już dziś są najbardziej ekologiczną formą dostaw zakupów realizowanych w internecie. Ale InPost to nie tylko logistyka. Dlatego firma wdraża na szeroką skalę program „Green City”. To prawdopodobnie pierwszy na świecie program współpracy firmy logistycznej z samorządami. Ma on być częścią rozwiązania najbardziej palącego problemu, przed którym wszyscy stoimy – czyli ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z działalności człowieka. Celem programu „Green City” jest poprawa jakości powietrza i ochrona klimatu, a tym samym poprawa komfortu życia mieszkańców polskich miast przez rozwój mobilnych usług miejskich, wspieranie ekologicznego transportu, czy ograniczanie ruchu samochodów.

– Jako lider rynku wyznaczamy standardy w biznesie, także w zakresie odpowiedzialności za środowisko. Mamy ambitny cel – chcemy być najbardziej neutralną klimatycznie firmą logistyczną w Polsce, a docelowo osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną – powiedział serwisowi eNewsroom Rafał Brzoska, prezes InPost. – Co więcej, wspólnie z naszymi partnerami samorządowymi rozpoczynamy działania na rzecz zwiększania komfortu życia mieszkańców polskich miast – przez rozwój mobilnego dostępu do usług miejskich, wspieranie ekologicznego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego, czy ochronę powietrza. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą firmą logistyczną na świecie, która połączyła siły z samorządami w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Do końca roku chcemy objąć programem kilkadziesiąt największych miast w Polsce – podkreśla Brzoska.