Moonlit wraz z CD-Projekt RED stworzył płatny dodatek do Model Buildera

Krakowskie studio specjalizujące się w tworzeniu gier hobbystycznych – Moonlit – dodało do swojej oferty drugi płatny dodatek. DLC powstało we współpracy z wielokrotnie nagradzanym studiem CD PROJEKT RED. Za możliwość rozszerzenia gry Model Builder o modele z Wiedźmina i Cyberpunka gracze zapłacą 3.99 Euro. Gamedeveloper podpisał także aneks do umowy z wydawcą Model Buildera – GMGP – który wyłącza DLC spod recoupu.

– Model Builder zapewnia radość z budowania modeli zarówno entuzjastom, jak i nowicjuszom dzięki bogatej i zróżnicowanej kolekcji treści, w tym pojazdów, pamiątek historycznych i ikon popkultury. Nowe DLC do Model Builder: Wiedźmin i Cyberpunk 2077 jeszcze bardziej rozszerzy i wzbogaci osobiste portfolio gry o pięć ekscytujących modeli. Dodanie do gry contentu, z tak popularnych marek, z pewnością otworzy przed nami nowe szanse sprzedażowe i pozwoli umocnić naszą pozycję w segmencie hobby symulatorów. – mówi Maciej Kowalówka, wiceprezes Moonlit.

Gra Model Builder to pierwszoosobowy symulator modelarstwa. Produkcja miała swoją premierę w lutym 2022 r. i została ciepło przyjęta przez graczy, a na Steamie opinie utrzymują się na poziomie 78% pozytywnych. Odbiorcy chwalili sam pomysł na rozgrywkę i konsekwentnie zbudowaną, urokliwą oprawę wizualną.

– Ponadto zawarliśmy, wraz z GMG Label, istotny aneks do umowy wydawniczej stanowiący o wyłączeniu dodatku Wiedźmin i Cyberpunk spod recoupu. Oznacza to, że wydawca nie będzie potrącał z ze sprzedaży dodatku zaliczek na poczet przyszłych zysków oraz kosztów marketingowych produkcji, – dodaje wiceprezes.

Oprócz pracy nad rozszerzeniami do flagowego tytułu, Moonlit umacnia swoje struktury po rezygnacji Michała Gardeły z pełnienia funkcji prezesa. We wrześniu powołano do Rady Nadzorczej spółki trzech nowych członków: Panią Katarzynę Pióro, Pana Andrzeja Szafrańca oraz Pana Łukasza Kozaka. Wszyscy są doświadczonymi doradcami w spółkach technologicznych i gamingowych. Obecnie Moonlit znajduje się w trakcie procesu wyboru nowego prezesa zarządu.