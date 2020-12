Na czym polega ranking kredytów gotówkowych, co decyduje o miejscu w rankingu kredytu gotówkowego?

Jeśli szukasz korzystnej oferty kredytu gotówkowego, możesz sprawdzić rankingi, które podpowiedzą, gdzie warto wysłać wniosek. Jak się je tworzy, według jakich parametrów oferty są oceniane? Sprawdzamy.

Na czym polega ranking kredytów gotówkowych?

Ranking kredytów gotówkowych to zestawianie kilku różnych ofert, ocenianych pod kątem wybranych parametrów. Mogą być tworzone na dwa sposoby: „ręczny” i automatyczny.

W pierwszym przypadku ranking opracowują najczęściej specjaliści, którzy śledzą oferty bankowe. Na podstawie warunków, przykładu reprezentatywnego analizują kredyty, biorąc pod uwagę wskazane parametry. Na końcu przedstawiają całość w formie przejrzystego rankingu. Na pierwszym miejscu znajduje się kredyt, który „wygrał” w danym miesiącu, natomiast na kolejnych miejscach są już mniej korzystne, ale dalej atrakcyjne na tle innych oferty.

Obecnie niewiele serwisów publikuje takie comiesięczne zestawienia, przygotowane przez ekspertów, częściej generowane są one automatyczne. W jaki sposób? Narzędzie internetowe zbiera oferty, analizuje konkretne parametry i przedstawia kredyty w kolejności od najkorzystniejszego do najbardziej kosztownego. Minusem jest brak komentarza, zebranych wniosków przez ekspertów. Plusem natomiast to, że w takim rankingu przedstawionych jest zwykle więcej ofert, może być on także aktualizowany w trakcie miesiąca, jeśli warunki banku się zmienią. Sprawdź ranking kredytów gotówkowych na Wnioskomat.com, aby przekonać się, jak to działa.

Jak oceniane są oferty w rankingu kredytów?

Podczas tworzenia rankingów, brane są pod uwagę różne koszty wpływające na wysokość kredytu: oprocentowanie, prowizja, RRSO. Jednak, aby lista była jak najbardziej obiektywna, każdą ofertę trzeba rozpatrywać pod tym samym kątem.

Najczęstszymi parametrami, branymi pod uwagę w trakcie oceny ofert, jest wysokość zobowiązania, a także okres spłaty kredytu. Tak jest w przypadku automatycznych narzędzi, gdy analizy dokonuje ekspert, może uwzględnić także dodatkowe czynniki, aczkolwiek informacje o tym zawsze znajdziesz we wstępie. Najważniejsze jest, aby każdą ofertę ocenić na podstawie dokładnie tych samych czynników.

Dobry ranking, czyli jaki?

W sieci znajdziesz wiele różnych rankingów, któremu zaufać? Mamy kilka porad, które powinny ci się przydać.

Najważniejszą cechą rankingu jest aktualność – jeśli porównanie jest sprzed miesiąca, warunki mogły się zmienić. Dużą zaletą internetowych narzędzi rankingowych jest to, że jeśli bank w trakcie miesiąca wprowadzi promocje, albo zmieni prowizję, dane te automatycznie się zaktualizują, nierzadko powodując „przetasowania” na liście.

Drugą rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest to, czy ranking podaje, na podstawie jakich parametrów dokonano analizy. Taka informacja powinna być umieszczona na samym początku.

Ostatnią kwestią jest to, ile ofert zostało wziętych pod uwagę: im więcej, tym zestawienie jest bardziej wiarygodne. W przypadku narzędzi automatycznych dużo zależy od tego, z iloma bankami współpracuje serwis, a więc w praktyce – z ilu pobiera dane do oceny.