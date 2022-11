Nadzwyczajny tydzień dla kryptowalut

Główne aktywa krypto, takie jak bitcoin i ethereum, mocno spadły w ostatnim tygodniu z powodu poważnych problemów na rynku.

Bitcoin rozpoczął tydzień blisko 21 000 dolarów, ale gdy rynek przetrawił najważniejsze wydarzenia, cena spadła poniżej 15 600 dolarów na platformie eToro – najniższego poziomu od listopada 2020 r. Cena nieco się ustabilizowała w weekend i obecnie oscyluje wokół 16 400 dolarów.

W międzyczasie ethereum napotkał podobne wyzwanie dla swojej ceny, rozpoczynając tydzień blisko 1600 dolarów, po czym spadł poniżej 1100 dolarów. Od tego czasu cena ustabilizowała się i przez weekend utrzymywała się na poziomie około 1200 dolarów.

Negatywne otoczenie rynkowe ciąży na bitcoinie

Obecne negatywne otoczenie rynkowe mocno ciąży na większości kryptowalut, ale niektóre szczególne czynniki wpływają teraz na bitcoina, ponieważ właściciele starają się chronić swoje pozycje przed zmiennością rynkową.

Spadek poziomów cen jest bardzo podobny do bessy z 2018 r., kiedy bitcoin spadł do nowych minimów prawie dokładnie rok do dnia, odkąd osiągnął nowy ATH. Pozytywne dane inflacyjne nieco ustabilizowały cenę, ale nie nadążały za odbiciem obserwowanym na akcjach. Gdzie indziej JPMorgan dokonał nowej prognozy cenowej największego na świecie kryptoaktywa, mówiąc, że może spaść o kolejne 25 proc. – obniżając cenę do 13 000 dolarów, porównując z poprzednim spadkiem na rynku w maju wraz z upadkiem terra.

Skoki zużycia energii bitcoin – raport

Nowy globalny raport dotyczący wydobycia bitcoinów sporządzony przez Bitcoin Mining Council wykazał, że zużycie energii przez kryptowaluty wzrosło w ciągu ostatniego roku. Raport mówi, że zużycie energii w kopaniu bitcoinów wzrosło o 41 proc., ale wydajność wzrosła o około 23 proc., szczególnie dzięki rosnącemu wykorzystaniu zielonych źródeł energii.

Wykorzystanie energii przez górników bitcoinów do sprawdzania poprawności bloków było w ostatnich miesiącach mocno krytykowane, szczególnie w związku z początkiem sieci The Merge, która rzekomo zmniejsza zużycie energii o ponad 99 proc.

Ale raport dowodzi, że bitcoin nadal zużywa tylko około 0,16 proc. światowych zasobów energii, emitując zaledwie 0,1 proc. emisji dwutlenku węgla – nazywając to „nieistotną” ilością. Chociaż może tak być, sieć nadal jest krytykowana i jest to obecnie jedna z wyraźnych linii podziału między nią, a jej największym konkurentem.

FIFA uruchamia gry blockchain przed Mistrzostwami Świata

Światowa rada zarządzająca piłką nożną FIFA uruchomiła zestaw czterech gier opartych na blockchain przed mistrzostwami świata w piłce nożnej mężczyzn, które rozpoczynają się w niedzielę. Premiera obejmuje grę AI, skupioną na metaverse grę o nazwie Uplandme, opartą na istniejącym już metaverse Upland, oraz dwie inne. eSport to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów technologicznych na świecie, a gracze i gry mają obecnie dużą widownię i duże opłaty. Chociaż te cztery gry FIFA są być może nieco efekciarskie, jest to okazja dla światowej piłki nożnej, aby wykorzystać rosnący rynek w ramach dużego międzynarodowego wydarzenia sportowego na żywo. Dla wielu młodych ludzi punktem dostępu do sportu, takiego jak piłka nożna, jest internet. Ci cyfrowi tubylcy czują się swobodnie wchodząc w interakcję ze sportem za pośrednictwem medium gier. Jeśli chodzi o aplikacje blockchain w grach, jedna zawiera aspekty podobne do NFT, które pozwalają graczom tworzyć własne zdjęcia i momenty z Mistrzostw Świata FIFA, podczas gdy gra Metaverse Upland obejmuje rzeczywistą własność praw własności cyfrowej.