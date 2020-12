5 najważniejszych trendów w branży sieciowej w 2021 r.

Sieci oparte na chmurze, 5G, praca hybrydowa? Jakich trendów technologicznych możemy się spodziewać? Eksperci Zyxela przewidują trendy sieciowe na przyszły rok.

Rok 2020 był rokiem znaczących zmian, zarówno pod względem zmienności rynku, jak i masowej transformacji cyfrowej wykorzystującej przejście na pracę zdalną jako okazję do zwiększania asortymentu oferowanych przez firmy produktów czy usług i utrzymania ciągłości biznesowej.

Pandemia nie spowolniła innowacji. Branża sieciowa jest stosunkowo odporna, ale także pomysłowa. Dostawcy usług zarządzanych (MSP) i integratorzy (VAR) odgrywają kluczową rolę w pomaganiu firmom w utrzymaniu ciągłości biznesowej i dostosowaniu się do nowych wyzwań. Wyzwaniem dla wielu firm jest obecnie napływ nowych urządzeń i potrzeba wdrażania powszechnych operacji zdalnych.

Jakich trendów technologicznych z tym związanych możemy się spodziewać w 2021 roku?

Wi-Fi 6 dla środowisk z dużą liczbą urządzeń

Wprowadzanie standardu Wi-Fi 6 pozwala uzyskać odczuwalną poprawę wydajności sieci. Wszystko poprzez zwiększenie ogólnej przepustowości przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień w sieci. Wi-Fi 6 pomaga również w zapewnieniu szybszych połączeń dla każdego użytkownika – nawet w środowiskach, gdzie jest wiele podłączonych urządzeń. Oznacza to, że więcej użytkowników i urządzeń może się podłączyć do sieci bez pogorszenia wydajności lub czasu odpowiedzi.

Sieci oparte na chmurze – rozwiązanie i sposób myślenia w jednym

Wprowadzenie chmury zrewolucjonizowało sposób działania firm, zapewniając im nowy poziom elastyczności i dostępu do zasobów w sytuacji pracy zdalnej. Praca w chmurze może umożliwić firmom zdalne zarządzanie usługami IT, zwiększając wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Oferuje również bezpieczniejsze rozwiązanie – hosting systemów na zdalnych serwerach chroni informacje i zapobiega utracie danych. Ponieważ nadal pracujemy z domu, jest to doskonała okazja dla usługodawców MSP do zdalnej obsługi klientów.

– Potrzebna tu jest zmiana sposobu myślenia. Przeniesienie infrastruktury sieciowej do chmury jest czasochłonne i wymaga dostosowania się osób na wszystkich poziomach w firmie. Organizacje dowolnej wielkości muszą mieć jasno określoną strategię i cele biznesowe stojące za ich przejściem do chmury. Zarówno dostawcy VAR, jak i MSP muszą ściśle współpracować ze swoimi klientami końcowymi, aby zapewnić im płynne przejście do chmury– mówi Aleksander Styś, VAR Account Manager w Zyxel Networks.

5G – najszybsza autostrada danych

5G ma również zrewolucjonizować sieci dla firm i będzie idealnym rozwiązaniem dla dostawców usług, ponieważ zapewnia szybsze prędkości w porównaniu do sieci światłowodowych. Pracując ze średnią szybkością 150-200 Mb/s, 5G zapewnia też mniejsze opóźnienia, większą pojemność, lepszą elastyczność i usługi w czasie rzeczywistym, które mogą zrewolucjonizować biznes dowolnej wielkości.

Rozprzestrzenianie się sieci 5G o zwiększonej przepustowości ułatwi przesyłanie dużych ilości danych w firmie, otwierając tym samym większe możliwości dla nowoczesnych sieci. Przy wkraczaniu w erę 5G, zmieni się sposób, w jaki dane są przejmowane, przetwarzane i dostarczane do milionów urządzeń. Jest to szczególnie korzystne dla firm, ponieważ zmniejsza się ilość danych przesyłanych do serwerów w chmurze i na odwrót.

Sieć hybrydowa jako złoty środek w obliczu pracy zdalnej

Zmienia się rola sieci IT. Tradycyjne modele trzeba dostosowywać i zmieniać wraz ze zmieniającymi się potrzebami organizacji i nowymi technologiami. Przy większej liczbie rozproszonych pracowników niektórzy będą łączyć się przez sieć Ethernet, niektórzy za pomocą Wi-Fi a ci, pracujący z domu – przez Internet lub bezprzewodowo 4G / 5G. Korzystając z technologii, takich jak Cloud Managed Networking lub SD-WAN, firmy mogą z łatwością zarządzać ruchem z różnych połączeń i kierować go do sieci centralnej.

Wdrożenie zróżnicowanej infrastruktury sieciowej zmniejsza ryzyko awarii sieci. Sieci hybrydowe oferują również większą elastyczność, pojemność, większą wydajność aplikacji i niższe ceny. MSP muszą być ekspertami branżowymi i zaufanymi doradcami, pomagając klientom w planowaniu i zarządzaniu tymi środowiskami hybrydowymi.

Bezpieczeństwo i prywatność danych pozostaną priorytetem

W 2021 roku dla małych i średnich firm bezpieczeństwo musi pozostać najwyższym priorytetem. Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani, a ich metody ataków bardziej złożone. To oznacza, że nadal będzie potrzeba zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo sieciowe. Może to być też coraz trudniejsze w przypadku rozproszonych pracowników, łączących się z siecią z różnych lokalizacji i urządzeń.

W czasie pandemii wiedza, doświadczenie i zestaw umiejętności MSP mają kluczowe znaczenie. Według statystyk 59% dostawców usług zarządzanych oferuje więcej ofert w zakresie zabezpieczeń niż jakikolwiek inny model biznesowy.

Przyszłość branży

Obecnie jest duże zapotrzebowanie na technologie sieciowe, do których wielu klientów odnosiło się wcześniej ambiwalentnie. Według statystyk 41% pracowników prawdopodobnie będzie dalej pracować zdalnie, przynajmniej przez część etatu po pandemii. Zapotrzebowanie na dostęp do sieci będzie nadal ewoluować, a MSP będą nadal odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu jej ciągłości w zmieniającym się środowisku.

Coraz więcej firm będzie polegać na zewnętrznych ekspertach w zakresie wiedzy informatycznej. Trzeba zaspokoić tę potrzebę i dlatego sprzedawcy VAR i MSP powinni inwestować w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji swoich zespołów, aby dostarczać klientom cennych porad i wiedzy w zakresie nowych trendów i technologii.

MSP, którzy dobrze prosperują, w 2021 roku będą inwestować w szkolenia a znajomość nowych technologii stanowić będzie ich wyróżnik. Oznacza to jednak wyjście poza strefę komfortu i dostosowanie się do aktualnych trendów, zanim będzie za późno.