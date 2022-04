NBP zaskoczył wszystkich znaczną podwyżką stóp procentowych

W tym tygodniu głównym wydarzeniem dla złotego było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej NBP. Bank centralny zaskoczył wszystkich znaczną podwyżką głównej stopy procentowej o 1%, do 4,5%. Rynek oczekiwał wzrostu jedynie o 0,5%. Natomiast powodem tak gwałtownego wzrostu jest wysoka inflacja. W marcu wzrosła do 10,9% rok do roku, co zdołało nawet przewyższyć wysokie oczekiwania rynku. Mówi się też, że członkowie Rady są gotowi do dalszej interwencji przeciwko osłabieniu złotego. Według NBP kolejne działania będą uzależnione od rozwoju sytuacji w gospodarce w zakresie skutków konfliktu na Ukrainie.

Inne dane makroekonomiczne to opublikowane w czwartek w Niemczech wyniki lutowej produkcji przemysłowej. Wzrosła ona o 0,2% miesiąc do miesiąca i o 3,2% w skali rok do roku. Należy jednak zauważyć, że styczniowe wyniki produkcji przemysłowej zostały zrewidowane w dół. Ponadto przemysł europejski prawdopodobnie stanie w obliczu stosunkowo trudnego okresu z powodu gwałtownego wzrostu nakładów.

Kurs złotego nie zmienił się znacząco w porównaniu do ubiegłego tygodnia i w piątek rano był na poziomie 4,64 PLN/EUR. Z kolei eurodolar spadł w tym tygodniu i w piątek rano był notowany po 1,085 USD/EUR.

AKCENTA CZ a.s.