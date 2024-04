Netflix przebiła prognozy i oczekiwania rynkowe, zyskując 9,33 mln nowych subskrybentów

Netflix utrzymuje świetną passę i pokazuje mocne wyniki za 1 kwartał 2024 r. Spółce udało się przebić zarówno swoje prognozy, jak i oczekiwania rynkowe. U podstaw sukcesu w pierwszych trzech miesiącach roku leży przede wszystkim mocny wzrost liczby nowych subskrybentów, których wartość wzrosła w 1Q24 o 9,33 mln do 269,6 mln.

Spółka odnotowała w 1 kwartale przychody w wysokości 9,37 mld $. Oznacza to wzrost o prawie 15% r/r, a także wyższy wynik o +1,13% w stosunku do przewidywań rynku. Przychody wzrosły nie tylko ze względu na zwiększającą się bazę klientów, ale także na wzrost średniego miesięcznego przychodu na użytkownika (ARM). W 1Q24 wartość ta wzrosła o 1% r/r i wyniosła 11,82 $. To oznacza wynik wyższy od oczekiwanych 11,78 $. Po skorygowaniu o zmiany na rynku walutowym wzrost ARM wyniósłby 4%, a rozróżnienie między tymi dwiema wartościami wynika z osłabienia argentyńskiego peso w stosunku do dolara.

Świetnie wygląda także zysk operacyjny, który zwiększył się do 2,63 mld $ (+51% r/r i +8,34% w stosunku do oczekiwań rynku). Pozwoliło to spółce osiągnąć 28% marży operacyjnej (+7 p.p. r/r). Tak imponujący wzrost wynikał z wyższego od przewidywań wzrostu subskrybentów, a także na odpowiednie rozłożenie w czasie kosztów produkcji.

W ujęciu geograficznym Netflix zanotował wzrost przychodów z Ameryki (+7% r/r). W przypadku EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) przychody pozostały płasko r/r. Najciekawiej sytuacja wygląda w Ameryce Południowej, w której przychody spadły o -4% r/r, natomiast po skoryg. o zmiany kursów na rynku walutowym wzrosły o 16% r/r.

Na poziomie zysku na akcję spółka zaraportowała 5,28 $ (+80,2% r/r), co oznacza przebicie o 16,04% konsensusu rynkowego.

W lutym i marcu streaming rozpoczął odbicie sięgając 38,5% całego rynku telewizyjnego USA, z czego Netflix jest odpowiedzialny za 8,1% całego rynku. W ocenie zarządu wciąż niski udział spółki w rynku telewizyjnym daje Netflixowi duże pole do dalszych wzrostów, w szczególności dzięki rozwojowi na polu streamingu sportowego (m.in. wydarzeniami tj. walka Jake’a Paula z Mike’em Tysonem czy WWE).

Netflix podwyższył także swoje przewidywania dotyczące wzrostu przychodów w 2024 r. Spółka spodziewa się wzrostu 13-15%. Podwyższona została także przewidywana marża operacyjna do 25% (z 24% wcześniej).

Spółka zapowiedziała, że od 1Q25 nie będzie już publikować danych odnośnie zmiany liczby subskrybentów. Zarząd wyjaśnił, że uważa swoje dane finansowe za ważniejsze wskaźniki kondycji spółki.

Mimo mocnych wyników, przebicia oczekiwań, a także podwyższenia prognoz na następne okresy, akcje Netflixa podążają w trakcie handlu po zamknięciu podobną trajektorią, co kursy innych spółek publikujących wyniki w trakcie obecnie trwającego sezonu wynikowego i notują spadki ok. 3%.

Autor: Tymoteusz Turski, analityk XTB