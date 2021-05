Nie masz kontaktu z dłużnikiem? Sprawdź, co możesz zrobić

Często zdarza się, że po otrzymaniu faktury nierzetelny płatnik „zapada się pod ziemię” – nie odpisuje na e-maile, nie odbiera telefonu, ignoruje korespondencję listową. Jeśli doskonale znasz taki scenariusz, nie bądź obojętny. W artykule wyjaśnimy, co możesz zrobić, aby zwiększyć szanse na odzyskanie pieniędzy.

W marcu Magda, 40-letnia graficzka, zrealizowała projekt dla swojego klienta. Po oddaniu prac i wystawieniu faktury kontakt z mężczyzną nagle się urwał. Zleceniodawca nie odpisywał na e-maile, jego telefon komórkowy był wyłączony, a wiadomości w mediach społecznościowych nawet nie odczytywał. Dlaczego kobieta nie sprawdziła wcześniej jego wiarygodności? Kilka lat temu współpracowała z firmą, która zatrudniała mężczyznę, a ich współpraca odbywała się wzorcowo. „Stara znajomość” zupełnie przyćmiła jej czujność. Choć takie okoliczności nie napawają optymizmem, brak kontaktu z dłużnikiem nie oznacza wcale, że pieniędzy nie da się odzyskać. Co możesz zrobić?

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika, z którym nie masz kontaktu?

Skuteczne odzyskiwanie długów powinno być procesem przemyślanym. Zwłaszcza jeśli zaistniałe okoliczności wzbudzają w wierzycielu żywe emocje (co, jak nietrudno zgadnąć, zdarza się niezwykle często), a z dłużnikiem nie ma kontaktu. Zdecydowanie lepszym sposobem niż wysłanie kolejnego e-maila z groźbą lub prośbą jest sięgnięcie po profesjonalne wsparcie ze strony Biura Informacji Gospodarczej, np. BIG InfoMonitor.

Czym jest BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to instytucja, która zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zbiera, gromadzi i udostępnia informacje gospodarcze. Są to zarówno informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne), jak i te o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Spis informacji negatywnych, czyli lista długów, to nic innego jak Rejestr Dłużników. Obecność w rejestrze to czarny scenariusz dłużników. Dlaczego?

Dane nieterminowego kontrahenta znajdujące się w rejestrze mogą być przeszkodą do otrzymania kredytu, pożyczki i leasingu. Weryfikacja baz BIG jest bowiem jednym z najważniejszych elementów badania przez banki zdolności kredytowej wnioskującego obok sprawdzania BIK-u. To jednak nie wszystko. Do rejestru dłużników zaglądają także ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne, wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy gazu i energii. Z jego zasobów regularnie korzystają także przedsiębiorcy planujący rozpocząć współpracę z nowym kontrahentem. Sprawdzając jego dane w BIG-u, znacząco ograniczają ryzyko biznesowe towarzyszące podpisaniu kontraktu z niewypłacalnym podmiotem.

Właśnie dlatego dla wielu spóźnialskich płatników widmo wpisania na czarną listę jest skuteczną motywacją do spłaty zadłużenia. Niekorzystny wpis jest bowiem w stanie skomplikować codzienność, utrudnić realizację biznesowych planów, zablokować dostęp do źródeł finansowania i zatrzymać rozwój firmy.

Dokładnie tak samo wydarzyło się w przytoczonej wcześniej historii. Choć kwota na fakturze nie była wysoka, pani Magda zdecydowała się utrzeć nosa dłużnikowi. Nawiązała współpracę z BIG InfoMonitor, za pośrednictwem którego zleciła wysyłkę nieterminowemu płatnikowi wezwania do zapłaty z informacją o planowanym wpisie do rejestru BIG. Już kilka dni po otrzymaniu korespondencji przez dłużnika, środki znalazły się na firmowym koncie naszej bohaterki.

Chcesz wpisać dane dłużnika na czarną listę? Sprawdź, jak to zrobić

Wpisanie danych dłużnika do rejestru BIG nie jest skomplikowane ani kosztowne. Zanim zaczniesz działać, sprawdź jednak, czy zgodnie z prawem możesz dokonać wpisu.

Wpisanie dłużnika do bazy BIG jest możliwe, jeśli:

kwota zadłużenia jest nie niższa niż 200 zł (w przypadku osób fizycznych) i 500 zł (w przypadku firm);

od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u, minął co najmniej miesiąc.

Aby wpisać dane dłużnika do rejestru:

wejdź na stronę BIG InfoMonitor www.big.pl i zarejestruj się, zakładając BIGKonto;

prześlij skany dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania firmy;

poczekaj na weryfikację. Jeśli przebiegnie pomyślnie — wygeneruj, wydrukuj i podpisz umowę, a następnie wyślij ją pocztą do BIG-u;

po pozytywnej weryfikacji

będziesz mógł dopisać dane dłużnika do listy. Będziesz mógł także zamówić w BIG-u wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty z informacją o planowanym wpisie.

Co ważne, dłużnik nie może usunąć wpisu samodzielnie. Może zrobić to jedynie wierzyciel. Tak długo, jak nieterminowy płatnik nie spłaci swojego zobowiązania, wpis będzie obciążał jego konto, komplikując mu życie.