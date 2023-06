Niebezpieczeństwo zamrożenia środków unijnych z funduszy strukturalnych

Do dyspozycji Polski jest pula środków z funduszy strukturalnych w ramach wieloletnich ram finansowych 2021-27. To są środki, które do Polski trafiają już teraz. Natomiast tu pojawia się pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli wszystkie warunki podstawowe zapisane w umowie partnerstwa nie będą spełniane, wówczas może być problem z rozliczeniem tych środków w ramach wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Jest to mechanizm warunkowy, który polega na tym, że jeżeli Unia Europejska i Komisja uznają, że może się pojawić problem z wydatkowaniem funduszy unijnych – oczywiście w kontekście praworządności – wówczas te środki mogą zostać zamrożone.

–Tak się stało teraz w kontekście Węgier. Aż 68 proc. środków alokacji dla Węgier jest w rezerwie dlatego właśnie, że instytucja dopatrzyła się nieprawidłowości z ich wydatkowaniem. To jest kolejny instrument, który ma stać na straży, chronić budżet unijny – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. – To jest budżet, na który składają się wszystkie państwa członkowskie. I oprócz tego jest słynne KPO – czyli 34 miliardy dla Polski, w tym są i dotacje, i pożyczki. Polska, jeśli chodzi o pożyczki, aplikowała tylko o jedną trzecią przyznanych środków. Natomiast może jeszcze aplikować o całość na bardzo dobrych, preferencyjnych warunkach. To też jest ważne dofinansowanie, ważny zastrzyk gotówki dla polskiej gospodarki. Dlatego jest istotne, żebyśmy też mogli z tych funduszy skorzystać – wskazuje Grafa.