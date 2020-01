Niemiecka gospodarka rozwija się najwolniej od 2013 r.

Zeszły rok nie sprzyjał niemieckiej gospodarce. Z powodu problemów w przemyśle, PKB wzrósł w ubiegłym roku o zaledwie 0,6%, co jest najgorszym wynikiem od 2013 r.Jednak według prognoz, niemiecka gospodarka najgorsze ma już za sobą.Zmniejszenie ryzyka związanego z Brexitem, jak i podpisana w tym tygodniu wstępna umowa handlowa między USA a Chinami potwierdzają, że perspektywa pesymistycznego scenariusza recesji coraz bardziej się oddala. Wskaźnik klimatu biznesowego IFO w Niemczech nadal utrzymuje się jednak poniżej 100, a wskaźnik menedżerów logistyki i zakupów pozostaje na poziomie poniżej 50. Może to oznaczać, że problemy niemieckiej gospodarki raczej szybko nie znikną, choć z drugiej strony cieszy fakt, że wiodące wskaźniki odbiły się od dna. Daje to nadzieję, że również gospodarka światowa powinna najgorsze mieć już za sobą.

Kurs złotego w piątek rano wynosił 4,24 EUR/PLN. Na kurs złotego nie wpłynęło również stanowisko jednego z członków Zarządu Banku NBP, który z powodu rosnącej inflacji stanowczo odrzucił propozycję podwyżek stóp procentowych w Polsce. Kurs eurodolara, podobnie jak polskiego złotego, nie uległ w tym tygodniu większym zmianom. W piątek rano wynosił 1,114 EUR/USD.Rynki czekają na silny impuls makroekonomiczny, który spowoduje większe wahania kursów walut lub rozpocznie nowe trendy na parach walutowych.

Tygodniowy komentarz walutowo-makroekonomiczny Roksany Cichej, analityczki AKCENTY