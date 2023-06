Nowe Motywacje kupują Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego

Nowe Motywacje – firma doradcza specjalizująca się w szkoleniach, zakupiła ESKK – Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego. To kolejny krok w kierunku rozbudowy oferty oraz ukierunkowania rozwoju firmy na inwestowanie w nowoczesne technologie w edukacji zdalnej.

Szkolenia na odległość to coraz popularniejsza forma nauczania. Przemawia za tym między innymi fakt, że tutaj jednostka jest najważniejsza. Uczestnik szkolenia sam wybiera tempo w jakim chce przyswajać wiedzę, otrzymuje fachową opiekę osobistego nauczyciela, a każdy kurs może poszerzać o dodatkowe poziomy trudności.

Funkcjonująca na rynku od 1996 roku firma Nowe Motywacje, rozwijając zakres swoich usług, zakończyła transakcję zakupu Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego (ESKK). Nowe Motywacje są częścią grupy Schouten Global, globalnego lidera szkoleniowego. Tworząc programy merytoryczne korzystają z doświadczenia międzynarodowego zespołu specjalistów, pracujących w czterech firmach na świecie.

Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego posiada długą historię działalności. Od ponad 30 lat oferuje szeroką bazę kursów językowych, hobbystycznych oraz zawodowych na odległość. Ich pierwsze szkolenie, zatytułowane „Angielski dla początkujących”, zdobyło olbrzymią popularność i do dziś – w unowocześnionej i znacznie wzbogaconej wersji – jest wciąż dostępne dla kursantów.

“Zakup ESKK to możliwość rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju dla Nowych Motywacji. Nasze wszelkie działania są związane z nowoczesnym podejściem do edukacji i wykorzystywaniem technologii do nauki. Między innymi dlatego w 2017 roku utworzyliśmy dział EduTech, który obecnie tworzy zaawansowane technologicznie rozwiązania dla naszych klientów.” – mówi Grzegorz Święch, wiceprezes Nowych Motywacji.

Nowe Motywacje do transakcji zakupu ESKK przystąpiły wraz z holenderskim Partnerem – firmą Suas, którą reprezentowała zajmującą się nauczaniem zdalnym spółka Schouten Nelisen – aktualny wspólnik Nowych Motywacji. ESKK będzie rozwijana i modernizowana, a nowe plany wdrożeniowe szykowane są wstępnie na II kwartał przyszłego roku.