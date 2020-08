Nowe technologie odpowiedzią na kryzys

Naszą odpowiedzią na pandemię oraz kryzys gospodarczy okazała się technologia. W okresie przymusowej izolacji dzięki nowym technologiom kontaktowaliśmy się ze sobą, robiliśmy zakupy, a dużą część wolnego czasu spędzaliśmy korzystając z internetowych form rozrywki. Pandemia oraz ograniczenia z nią związane zmusiły nas do zmiany przyzwyczajeń i skorzystania z nowych możliwości. Co więcej, to właśnie firmy technologiczne już wkrótce wprowadzą na rynek szczepionki i być może leki skutecznie walczące z koronawirusem. Zgodnie z przewidywaniami wielu ekspertów, w wyniku pandemii mamy do czynienia z przyspieszeniem rozwoju technologicznego w wielu dziedzinach.

Rozwój branży wyraźnie widać na światowych giełdach. Indeksy najważniejszej technologicznej giełdy na świecie, nowojorskiej NASDAQ, zachowują się tak, jakby kryzysu w ogóle nie było. Co prawda w okresie od 20 lutego do 23 marca zanotowano bardzo duże spadki, ale zaraz potem zaczęło się bicie kolejnych rekordów. Już 16 kwietnia indeks NASDAQ 100 przekroczył swoją wartość z 1 stycznia a 5 czerwca po raz pierwszy w czasie pandemii pobił swój rekord wszechczasów. Od 23 marca do 31 lipca jego wartość wzrosła o ponad 50%.

Producenci zaawansowanych technologii wychodzą z okresu pandemii silni jak nigdy przedtem. Jeden ze światowych liderów w branży gier komputerowych – Activision Blizzard, producent gry „Call Of Duty”, w pierwszym kwartale zanotował wzrost sprzedaży o 21% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Jego główny konkurent – Electronic Arts, producent gier z serii FIFA, w pierwszym kwartale ogłosił wzrost przychodów o 12% i wzrost zysku netto o dokładnie 100%. Jeszcze dynamiczniej rośnie wartość akcji polskiego lidera branży – firmy CD Projekt. Wartość sprzedaży skoczyła aż o 150%, a zysk netto w tym samym czasie o ponad 400%. Dzięki temu CD Projekt osiągnął pozycję spółki o największej kapitalizacji na warszawskim parkiecie dystansując państwowych gigantów, takich jak Orlen czy KGHM.

Wielu specjalistów obawiało się, że pandemia spowoduje spadek tempa rozwoju branży czystej energii. Światowym rządom, zajętym walką z pandemią, mogło zabraknąć funduszy na ogromne inwestycje w ekologię. Tymczasem okazuje się, że branża doskonale sobie radzi na wolnym rynku. Wskazuje na to dynamiczny wzrost wartości indeksu branżowego NASDAQ Clean Edge Green Energy. Do końca lipca inwestorzy mogli na nim zarobić 40% od początku tego roku oraz ponad 97% od 23 marca. Doskonałe wyniki osiągnął również sektor biotechnologiczny. Wartość indeksu – NASDAQ Biotechnology wzrosła o 12% od początku 2020 i o 42% od drugiej połowy marca. Aż 23% od stycznia br. można było zarobić na indeksie firm Komputerowych NASDAQ Computer, z kolei indeks NASDAQ Internet w tym samym okresie poszybował w górę o 32%. Bardzo wysokie zwroty można było też osiągnąć na inwestycjach w indeks warszawskiego parkietu wysokiego ryzyka – NewConnect. Od początku roku jego wartość wzrosła o 144%.

Widać wyraźnie, że przedsiębiorcy z branży technologicznej nie marnują szans, jakie stwarza im otoczenie gospodarcze. Ponieważ technologia i internet to krwioobieg współczesnej gospodarki, ich wyniki bez wątpienia przyczynią się do zwiększenia efektywności w innych branżach.

Autor: Łukasz Blichewicz – współzałożyciel i prezes zarządu grupy Assay, ekspert w zakresie rozwoju i finansowania spółek technologicznych.