Nowoczesne pojazdy mogą służyć jako biuro albo restauracja. Innowacyjna platforma pozwoli je zaprojektować w świecie wirtualnym

Jesteśmy dopiero na początku rozwoju nowego paradygmatu mobilności, ale już teraz obserwujemy nowe zastosowania i koncepcje pojazdów. Nowoczesny pojazd służący jako biuro lub restauracja? Dlaczego nie! Pole do innowacji jeszcze nigdy nie było tak rozległe – podkreśla Guillaume Gerondeau, wiceprezes firmy Dassault Systèmes, która na targach elektronicznych CES 2020 w Las Vegas prezentuje innowacyjną platformę 3DEXPERIENCE. Pozwala ona na tworzenie w środowisku wirtualnym innowacyjnych rozwiązań z dziedziny mobilności i dóbr konsumpcyjnych. Przykładem jest prototyp pojazdu bazującego na konstrukcji deskorolki, zaprojektowany przez amerykański start-up Canoo.

– Przyszłość mobilności elektrycznej wygląda obiecująco. Pojawia się wiele nowych form, nowych zastosowań, nowych typów pojazdów. Coraz częściej przechodzimy od modelu własnościowego do modelu usługowego, w którym mobilność przestaje być produktem, a staje się usługą – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes podczas targów CES 2020 w Las Vegas Guillaume Gerondeau, wiceprezes Dassault Systèmes, odpowiedzialny za sektor transportu i mobilności w Azji.

Elektryfikacja i koncepcja Mobility as a Service to w tej chwili dwa główne trendy w segmencie mobilności. Prognozy McKinsey Global Institute zakładają, że dzięki szybkiej poprawie ekonomiki pojazdów elektrycznych i naciskom regulacyjnym w różnych krajach europejskich do 2040 roku około 70 proc. wszystkich pojazdów sprzedawanych w Europie w różnych segmentach (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy) będzie mieć napęd elektryczny.

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie konsumenci coraz chętniej korzystają też z usług mobilności w ramach tzw. ekonomii współdzielenia (sharing economy). Według PwC jedno auto współdzielone może zastąpić od 7 do 11 prywatnych samochodów, a do 2030 roku współdzielone pojazdy mają już stanowić co najmniej 30 proc. wszystkich samochodów w Europie. Do tego czasu co trzeci przejechany kilometr w Europie będzie już także realizowany właśnie w formule carsharingu (raport „The five dimensions of automotive transformation”).

– Obserwujemy przyspieszenie rozwoju mobilności elektrycznej. Ta przyjmuje różne formy, w zależności od regionu i zastosowania. Widzimy to na przykładzie pojazdów dwukołowych i trzykołowych w Indiach, w idei Mobility as a Service czy w transporcie wahadłowym – mówi Guillaume Gerondeau. – Jesteśmy dopiero na początku rozwoju nowego paradygmatu mobilności, ale już teraz obserwujemy nowe zastosowania i koncepcje pojazdów. Nowoczesny pojazd służący jako biuro lub restauracja? Dlaczego nie! Pole do innowacji jeszcze nigdy nie było tak rozległe.

Podczas odbywających się w Las Vegas targów elektronicznych CES 2020 Dassault Systèmes prezentuje innowacyjną platformę 3DEXPERIENCE, która umożliwia wymianę pomysłów i danych oraz ułatwia współpracę ukierunkowaną na tworzenie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny mobilności, a także infrastruktury sieciowej 5G niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług.

Na stoisku firmy, obok interaktywnych wystaw i symulacji 3D, swoje rozwiązanie prezentuje start-up Canoo z Los Angeles. Na bazie platformy w niecałe dwa lata zaprojektował on pierwszy fizyczny prototyp pojazdu bazującego na konstrukcji deskorolki. Na standardowym „podwoziu” można montować różne moduły i systemy. Czas potrzebny na zaprojektowanie kompletnego pojazdu skrócił się dzięki platformie 3DEXPERIENCE o połowę. Bazując na jednym podwoziu, można w krótkim czasie zaprojektować zarówno sportowe, jak i dostawcze auto.

– Canoo to wyjątkowy koncept, ponieważ przechodzi od modelu własnościowego do modelu subskrypcyjnego. Dodatkowo poprzez wykorzystanie naszej platformy w chmurze od samego początku twórcy start-upu mogli stworzyć unikatowe rozwiązanie, czyli podwozie na bazie konstrukcji deskorolki. Dzięki naszej platformie mogli tego dokonać w znacznie krótszym czasie w środowisku wirtualnym. Pracę rozpoczęli od zera, korzystając z naszego rozwiązania – przeszli od koncepcji, poprzez projekt, modelowanie i symulację, po produkcję – mówi Guillaume Gerondeau.

Innym rozwiązaniem, które także powstało na bazie platformy 3DEXPERIENCE, jest spersonalizowane obuwie zaprojektowane przez Laboratorium Innowacji Ecco. Pozwala ono na rejestrowanie danych z czujników w czasie rzeczywistym i przesyłanie ich do bliźniaczej kopii cyfrowej w chmurze, a następnie analizę w celu poprawy kondycji i efektywności. Podobne rozwiązanie można zastosować np. w fabrykach, sklepach czy szpitalach.

– Wszystkie rodzaje branż i usług mogą stosować platformę 3DEXPERIENCE do wytworzenia zarówno małych struktur, jak organy ludzkie, np. serce, jak i różnego rodzaju urządzenia, takie jak samoloty, elektronikę, a nawet projekt całego miasta. Cokolwiek możemy wyobrazić sobie w świecie rzeczywistym, może również zostać stworzone w formie cyfrowego bliźniaka w środowisku wirtualnym – mówi Guillaume Gerondeau.