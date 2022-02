Nowoczesny outsourcing pracowniczy a składki zdrowotne: co warto wiedzieć?

Outsourcing pracownika to skuteczny, cieszący się coraz większą popularnością, sposób, by szybko zwiększyć wydajność naszej firmy. Co warto wiedzieć o tej metodzie pozyskiwania siły roboczej? Czy outsourcing pracowniczy rodzi obowiązek opłacania składek ZUS?

Na czym polega outsourcing pracowniczy?

To prosta, skuteczna metoda, by szybko zwiększyć zasoby ludzkie w naszej działalności. Świetny sposób, by skorzystać z doświadczenia osób, które mogą dla naszej firmy poprowadzić m.in. księgowość, dział HR czy prace magazynowe to outsourcing pracowniczy, oferowany na przykład przez kono.jobs.

W jaki sposób znajduje się odpowiednich pracowników, co do których możemy być pewni, że sprawdzą się na interesującym nas stanowisku?

-Docieramy poprzez własną sieć punktów na Ukrainie, współpracujących z nami agentów oraz biuro, które zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji. Centrala znajduje się we Lwowie — mówi Łukasz Końpa, CEO Kono.jobs, firmy, która oferuje profesjonalne usługi outsourcingowe już od 2005 roku.

Właśnie taka, składająca się z wielu szczebli, struktura pozyskiwania pracowników, znacznie zwiększa szanse na to, że w ostatecznym rozrachunku trafią do nas osoby, które znają się na swojej robocie. Decydując się na podpisanie umowy o świadczenie usług outsourcingu pracowniczego, warto mieć pewność, że działamy z firmą, która może pochwalić się na tym polu wieloma sukcesami.

Outsourcing pracowniczy a ZUS — co trzeba wiedzieć?

Warto zwrócić na to, by przez cały proces pozyskiwania pracownika przeprowadzała nas kompetentna firma, które doskonale zna wykładnię przepisów prawa. Może dojść do sytuacji, kiedy pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą próbowali wykazać, że nie dochodzi tu to faktycznego przejęcia pracowników w trybie, jaki opisuje artykuł 23 Kodeksu Pracy, co może doprowadzić to do wielu problematycznych sytuacji.

Wystarczy, że w zły sposób wyrejestrujemy takie osoby z ubezpieczenia ZUS ZWUA. Nie każdy przedsiębiorca wie, kiedy należy podać kod wyrejestrowania 800, a kiedy 100. Mimo tego, że to tylko kilka cyfr, to różnica może być dla naszej firmy znacząca.

Przesłanki, które mogą prowadzić do problemów ze składkami zdrowotnymi w outsorcingu pracowniczym, to sytuacje, kiedy:

podmiot, z którym podpisujemy umowę przejmie jedynie obsługę dokumentacji prawniczej i płacowej na zasadach właściwych dla biur rachunkowych,

rola firmy przejmującej pracowników sprowadza się tylko do wypłacania im wynagrodzenia otrzymanego od naszej działalności,

nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie pracy świadczonej przez pracowników.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa

Mimo wielu podobieństw między tymi dwoma formami współpracy trzeba wskazać na wiele różnic, spośród których część jest niezwykle ważna dla instytucji kontrolujących rynek pracy w Polsce.

Kluczową kwestią jest podstawa prawna. Outsourcing z założenia opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego, a praca tymczasowa jest uregulowana w innych aktach prawnych.

Kolejne różnice dotyczą m.in. kierownictwa w organizacji. Co do zasady, firma outsourcingowa pozostaje faktycznym pracodawcą, a więc osoba zatrudniona w ten sposób realnie podlega kierownictwu właśnie tej działalności. W modelu pracy tymczasowej pracownicy podlegają decyzjom wybranego pracodawcy, dla którego w danej chwili pracują.

W ekosystemie, na który składa się tak wiele drobnych różnic, nie warto zdawać się na przypadek. Lepiej wybrać firmę, która działa w tym sektorze rynku od lat i z powodzeniem przeprowadzi nas przez cały proces pozyskiwania pracowników outsourcingowych.