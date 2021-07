Nowoczesny sprzęt IT a wydajność w firmie

Postęp technologiczny jest nieunikniony i widać to w każdej dziedzinie życia. Trudno wyobrazić sobie współczesne, nieskomputeryzowane biuro. Tym ważniejsze jest jego odpowiednie wyposażenie. Nowoczesny sprzęt znacznie poprawia komfort pracownika, ograniczając jego frustracje oraz ułatwiając wykonywanie wszelkich zadań. Niestety wielu pracodawców zapomina o tym i nie inwestuje w IT wystarczających środków, szukając w tym segmencie oszczędności. Dowiedz się, dlaczego jest to błędne podejście i ile możesz zyskać, jeżeli będziesz się go wystrzegać!

Sprzęt IT dla firm – dlaczego warto go modernizować?

Mało jest branż, które rozwijałyby się tak szybko, jak ta związana z komputerami. Coraz bardziej skomplikowane programy wymagają również większych mocy obliczeniowych. Lepsze i wydajniejsze komponenty zachęcają do wykorzystywania ich potencjału w pełni. Produkcje software i hardware w ten sposób napędzają się wzajemnie. Z tego powodu regularna inwestycja w sprzęt IT w firmie jest rzeczą niezbędną dla zachowania odpowiedniej wydajności pracy. Żaden pracownik nie będzie mógł długo utrzymać odpowiedniej motywacji i efektywności, pracując na sprzęcie, który ma problemy z wydajnością. Zwłaszcza jeżeli w domu korzysta z łatwodostępnego, nowoczesnego sprzętu, a w pracy musi radzić sobie z takim, który od lat nie był modernizowany. Implementowanie nowego oprogramowania, przy równoczesnym zaniedbywaniu jego wymagań sprzętowych, skutkuje zwiększoną awaryjnością. Z kolei często całkowita wymiana sprzętu nie jest wcale potrzebna, wystarczy zainwestować w kluczowe komponenty takie jak pamięć RAM, wydajniejszy procesor czy szybszy dysk twardy. Wymiana tych części potrafi w znaczący sposób poprawić parametry pracy sprzętu IT, a co za tym idzie umożliwić pracownikowi komfortowe wykonywanie zadań. Dla firmy wiąże się to z osiągnięciem lepszych wyników pracy!

Nie tylko komputery, czyli w jaki sprzęt IT należy jeszcze zainwestować?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – serwery! Coraz więcej biur stawia na posiadanie własnej jednostki serwerowej, dzięki czemu otrzymują pełniejszą kontrolę nad gromadzonymi przez siebie danymi. To szczególnie istotne w czasach coraz większych restrykcji i wymagań odnośnie ochrony danych osobowych. Posiadanie nowoczesnego, wydajnego serwera ma również inne plusy. Pozwala między innymi na łatwiejsze zorganizowanie pracy zdalnej Twoim pracownikom, ustanowienie wewnętrznego intranetu dla firmy, a także skuteczniejsze wdrażanie i modyfikowanie polityki tworzenia backupów. Podobnie jak w przypadku pozostałego sprzętu IT, tak i w sprawie serwerów należy pamiętać o regularnej modernizacji sprzętu oraz dostosowywaniu go pod nowe warunki i wymagania pracy. W tej kwestii zawsze warto skorzystać z konsultacji renomowanych dostawców rozwiązań IT, takich jak, chociażby Esus IT. Jest to firma, która nie tylko dostarcza nowoczesny i niezawodny sprzęt oraz komponenty, ale także zapewnia usługi doradcze we wszelkich kwestiach związanych z technologią.