Obiektom noclegowym opłaca się być eko – także w dobie pandemii

Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że aż 87% Polaków tegoroczne wakacje planuje spędzić w kraju.

Branża liczy na duży ruch, ale to może nie wystarczyć, żeby odrobić straty spowodowane pandemią.

Jednym ze sposobów na optymalizację kosztów jest zmiana dostawcy prądu i przejście na w 100% zieloną energię.

Branża hotelarska należy do tych, które najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii. Rozpoczynający się właśnie sezon wakacyjny jest szansą na odrobienie części strat, a kluczowe wydaje się skupienie również na odpowiednim zarządzaniu. O przyszłości branży mogą zadecydować m.in. nietuzinkowe rozwiązania służące optymalizacji dotychczasowych kosztów.

– Prowadzenie obiektu noclegowego wiąże się z ogromnym zużyciem energii, m.in. na klimatyzację, ogrzewanie czy oświetlenie. Pandemia spowodowała, że wiele zakładów zaprzestało produkcji i drastycznie spadł popyt na prąd. Na te zmiany zareagowała Towarowa Giełda Energii, a dokładniej indeks TGeBase, który powstaje na podstawie obliczeń bazujących m.in. na średnich ważonych cenach godzinowych energii elektrycznej i nieustannie się zmienia. W związku z tym, dzięki zmianie dostawcy na takiego, który korzysta z TGE, hotele mogą obecnie na kilka lat wprzód zakontraktować energię elektryczną blisko 20% taniej – porównując rok do roku. Wraz z odmrażaniem gospodarki spodziewamy się jednak wzrostu cen na TGE, dlatego nie warto zwlekać z decyzją. Zmiana sprzedawcy prądu wiąże się także z innymi korzyściami. W Axpo udostępniamy w 100% zieloną energię, co z pewnością docenią klienci – mówi Katarzyna Bienias, Dyrektor sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w Axpo Polska.

Jak wygląda zużycie energii w hotelach**?

61% stanowią koszty ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji

21% zapewnienie ciepłej wody

12% oświetlenie

6% przygotowywanie posiłków

Jednym z najczęściej występujących problemów w optymalizacji wydatków w hotelach jest uzależnienie wysokości kosztów stałych – w tym prądu – od obłożenia miejsc noclegowych. Idąc dalej, warto przyjrzeć się tematyce przekraczania mocy umownej i związanym z tym naliczaniem wysokich opłat przez dostawców energii. Zmiana sprzedawcy jest dobrym momentem, aby dokładnie przeanalizować dotychczasowe wydatki i wynegocjować z nowym usługodawcą korzystniejsze warunki.

9 na 10 Polaków zapłaci więcej, jeśli firma dba o środowisko

Jak wynika z badania Świadomość zmian klimatycznych przeprowadzonego dla Busradar.pl, Polscy konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na odpowiedzialność przedsiębiorstw w kwestii podejścia do ekologii. 9 na 10 osób deklaruje gotowość do płacenia więcej za usługi firm, które dbają o środowisko, 21% wybierze zawsze proekologiczną markę, bez względu na różnicę w cenie. Warto zatem szukać rozwiązań, które zapewnią obiektowi noclegowemu przewagę nad konkurencją. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że aż 87% Polaków tegoroczne wakacje spędzi w kraju. Dla części z nich oprócz ceny istotne będą także inne czynniki przy wyborze noclegu, m.in. podejście hotelu do ochrony środowiska.

– Widzimy coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą, nie tylko ze względu na możliwość obniżenia rachunków, ale i korzystania wyłącznie z zielonej energii. Wiele firm, dla których ważna jest ekologia, a które nie mogą pozwolić sobie na instalacje fotowoltaiczne, szuka sposobu, aby korzystać z energii odnawialnej. Nasi klienci oprócz wybranej usługi otrzymują także dostęp do materiałów z praktycznymi wskazówkami, jak zwiększyć konkurencyjność i rozpoznawalność firmy, dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań – dodaje Katarzyna Bienias z Axpo Polska.

*Badanie Świadomość zmian klimatycznych przeprowadzone na zlecenie Busradar.pl

** KAPE SA Struktura zużycia energii w hotelach