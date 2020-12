Od dziś szerszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców. Skorzystają m.in. Białorusini, którzy opuszczają swój kraj w obawie przed represjami

Obcokrajowcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych oraz wiz wydanych w ramach programu Poland. Business Harbour będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pracę. Oznacza to szerszy dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce i ułatwienia dla pracodawców. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązki. Znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zobowiązuje obcokrajowców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski do posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach rozszerza katalog sytuacji, w których obcokrajowcy są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce. Zezwolenia na pracę będą mogli otrzymać cudzoziemcy przebywający w kraju na podstawie wiz Schengen lub krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. wizy humanitarne).

– Są to ułatwienia szczególnie istotne dla obywateli Białorusi, którzy w ostatnim czasie przyjeżdżają do Polski w obawie przed represjami. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tych wiz nie będą musieli ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pracę, jeżeli będą chcieli podjąć pracę zarobkową na terenie naszego kraju – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jak podkreśla, ta nowelizacja ułatwia dostęp do polskiego rynku pracy cudzoziemcom, ale jest także dużym ułatwieniem dla pracodawców.

Kolejną istotną zmianą jest objęcie obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego wszystkich cudzoziemców, którzy będą chcieli ubiegać się o wizę, lub też przekraczających granice. Również tych, którzy będą chcieli przyjechać do Polski w celu podjęcia pracy.

– Takie ubezpieczenie będzie obowiązkowe przez cały okres pobytu na terenie Polski, chyba że cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne, czyli będzie zgłoszony do ubezpieczenia w ZUS. Co istotne, minister spraw zagranicznych będzie publikował wytyczne oraz listę ubezpieczycieli, którzy spełniają ustawowe wymogi w zakresie zapewnienia wymaganego ubezpieczenia medycznego – tłumaczy Jakub Dudziak.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach (z dnia 28 października br.) dostosowuje także polskie przepisy do znowelizowanego Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, zwłaszcza w zakresie wiz długoterminowych, czyli wiz krajowych wydawanych cudzoziemcom. Dotyczy to m.in. zmian procedowania, wydawania, cofania, unieważniania wiz oraz formularzy ubiegania się o wydanie wizy długoterminowej. Przykładowo decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu, a wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować lub studiować w Polsce.

– Jednym z elementów nowelizacji ustawy jest również spełnienie obowiązku wejścia Polski do programu ruchu bezwizowego, natomiast te zmiany nie dotyczą cudzoziemców, a raczej kwestii proceduralnych czy też w zasadzie urzędników imigracyjnych pracujących w polskich urzędach, którzy procedują sprawy dotyczące cudzoziemców. Ta zmiana, która wchodzi w najnowszej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, dotyczy rozszerzenia wymogu niekaralności takich urzędników migracyjnych. Obowiązywał on dotychczas, ale dotyczył pracowników zatrudnionych w ramach korpusu służby cywilnej. Obecnie obowiązek niekaralności jest rozszerzony – dodaje rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jak podaje urząd, liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Z 450 tys. cudzoziemców posiadających ważne dokumenty pobytowe największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 237 tys. osób, Białorusi – 28 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji – 12,8 tys., Wietnamu – 11,5 tys., Indii – 10,2 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 7,9 tys., Gruzji – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,3 tys. Statystyki te nie obejmują jednak osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Około 58 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby poniżej 35. roku życia. Nieco ponad 38 proc. stanowią osoby w przedziale wiekowym 35–59 lat, a 4 proc. powyżej 60. roku życia.