Odmrażanie gospodarki uratuje tysiące miejsc pracy, ale potrzeba dalszych działań antykryzysowych

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj szczegóły trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Zapowiedział, że od 18 maja będą mogły funkcjonować restauracje, kawiarnie i bary, ale też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców najważniejsze jest w tej chwili odmrażanie gospodarki. Z naszego badania wynika, że tak uważa 71% firm. Teraz najpilniejsze jest uruchomienie usług i zwiększenie skali handlu, co częściowo stanie się od poniedziałku.

Bez pilnego odmrażania, w sposób bezpieczny, działalności gospodarczej, przedsiębiorcy będą mieli coraz większe problemy z prowadzeniem biznesu. Już obecnie, co też wynika z naszego badania, 5% właścicieli nie jest w stanie utrzymać firmy i podjęła działania w kierunku jej likwidacji, 43% wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące, a 20% przetrwa 3-4 miesiące. Konsekwencją upadku firm będzie utrata tysięcy miejsc pracy. Dlatego czas ma w tym przypadku ogromne znaczenie.

Nasze firmy walczą o przetrwanie i oczekują przemyślanych oraz szybkich decyzji rządu. Większość przedsiębiorców wprowadza oszczędności i angażuje swoje pieniądze, relatywnie niewielu decyduje się na razie na zwolnienia i obniżki wynagrodzeń. Czekają na wsparcie. Niestety, z tym też nie jest najlepiej. Okazuje się, że na pomoc z tarczy antykryzysowej trzeba czekać trzy, cztery tygodnie. Dobrze , że sprawniej idzie wypłata pieniędzy z tarczy finansowej, bo zajmuje zaledwie kilka dni.

Niestety, aż 75% ankietowanych jest przekonana, że rząd nie ma jasnej strategii odmrażania gospodarki. Firmy oczekują nie tylko kolejnych informacji o możliwości wznowienia działalności i nowych reżimach sanitarnych do wprowadzenia. Większość z nich wie, że będzie musiała przejść przez kryzys, a rozwiązania z tarczy antykryzysowej wkrótce się skończą. Dlatego odmrażanie kolejnych branż gospodarki powinno być ogłaszane razem z pakietem dalszych działań antykryzysowych. Nie muszą one koniecznie oznaczać wsparcia finansowego. Wiele firm oczekuje zmian w prawie, które pozwolą im się dostosować do nowej rzeczywistości, jak np. uelastycznienie prawa pracy, uregulowanie warunków pracy zdalnej, umożliwienie stosowania elektronicznych dokumentów, np. faktur oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Grzegorz Baczewski, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan