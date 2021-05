Odzież robocza z hurtowni BHP. Jak sprawdzić stan rękawic ochronnych ze sklepu BHP?

Zweryfikuj stan rękawic ochronnych. Dowiedz się, jak sprawdzać odzież roboczą i artykuły BHP do ochrony indywidualnej ze sklepu internetowego i hurtowni BHP.

Kupujesz rękawice w sklepie lub hurtowni BHP? Zobacz, co warto sprawdzić, gdy paczka z zamówieniem trafi już w Twoje ręce. Poniższe wskazówki przydadzą się również, jeśli zastanawiasz się nad odzieżą ochronną, której używasz obecnie. Za kilka minut będziesz wiedzieć, czy nadaje się ona do użytku, czy jednak sygnały ostrzegawcze, które widzisz, trzeba potraktować bardzo poważnie.

Szwy w odzieży roboczej ze sklepu BHP.

Najpierw wykonaj prosty test wytrzymałościowy. Chwyć materiał po obu stronach szwu i naciągnij go, by sprawdzić jego wytrzymałość. Jeśli zauważasz, że szew się rozchodzi, jest to podstawą do reklamacji. W innym przypadku zamówiony artykuł BHP nie będzie chronił Cię z przewidywaną przez producenta mocą.

Warto przetestować w ten sposób wszystkie szwy, a nie tylko losowe miejsca. Zajmie to chwilę, a może uchronić Cię przed szkodliwymi czynnikami.

Struktura materiału rękawic ochronnych i roboczych.

Grubość materiału powinna być jednolita. Wszelkie przetarcia, pęknięcia czy przekłucia również nie rokują dobrze. Mogłoby się zdawać, że ma to znaczenie tylko przy rękawicach przeznaczonych do kontaktu z chemią. Niestety także rękawice remontowe i inne artykuły do ochrony rąk z hurtowni BHP powinny mieć stabilną strukturę, by posłużyły Ci przez dłuższy czas.

Powleczenie artykułów BHP.

Artykuły BHP przeznaczone do ochrony rąk mogą być powlekane w różnych celach. Czasem chodzi o proste nakropkowanie gumowe po wewnętrznej stronie dłoni, które zwiększa przyczepność. W innym przypadku celem jest uzyskanie wodoodporności, ochrony przed czynnikami chemicznymi czy biologicznymi albo mechanicznymi uszkodzeniami. Jeśli powleczenie odkleja się od materiału lub jego struktura jest naruszona, rękawica nie spełni pokładanych w niej nadziei.

Sztywność rękawic z hurtowni odzieży roboczej.

Dotyczy to nie tylko zużytych artykułów ochronnych. Jeśli hurtownia BHP źle przechowuje rękawice, możesz mieć problem ze zginaniem palców. Co za tym idzie, Twoje ruchy nie będą tak precyzyjne, jak mogłyby być. Nie trzeba mówić, że może to stwarzać zagrożenie dla Ciebie i osób w Twoim otoczeniu. Zesztywniałą rękawiczkę trudniej też włożyć lub jest to całkowicie niemożliwe.

Zmiany barwy w rękawicach ze sklepu internetowego.

Jest to szczególnie niebezpieczne przy odzieży ochronnej, która ma zabezpieczać przed działaniem światła UV lub chemią. W pierwszym przypadku przebarwieniu ulegać będzie większa powierzchnia poddawana promieniowaniu. W drugim – zmiana barwy może być nieregularna. Mogą też towarzyszyć jej bardzo charakterystyczne pofałdowania.

Wymień środki ochrony indywidualnej, jeśli zauważysz którekolwiek z omówionych tu zjawisk.

Wyściółka rękawic z hurtowni BHP.

W Twojej rękawicy jest wyściółka? Chcesz, by spełniała ona swoje zadanie? Więc musi być kompletna. Jeśli jest to możliwe, wywiń rękawicę na lewą stronę. Konstrukcja rękawicy na to nie pozwala? W takim przypadku zajrzyj do środka.

Sprawdź solidność szwów i materiału. Dziury nie tylko obniżają właściwości ochronne, ale i sprawią, że będzie Ci mniej wygodnie podczas pracy.

Czy brud może wpływać na właściwości rękawicy?

Nowe rękawice powinny oczywiście dotrzeć do Ciebie w nienagannym stanie. Później należy je oczyszczać w sposób wskazany przez producenta. Jeśli sprawdzasz odzież, której obecnie używasz, zrób mały rachunek sumienia. Nieprawidłowe oczyszczanie zmienia właściwości rękawicy. Brud może zaś pozostać na przedmiotach, których dotykasz lub zmienić przepuszczalność powietrza.

