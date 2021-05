Branża cyfrowa apeluje do rządu o przyśpieszenie prac nad ustawą dot. cyberbezpieczeństwa

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego o przyśpieszenie prac nad nowelizacją Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jak przypomina organizacja, projekt jest kluczowy w procesie przeprowadzenia aukcji na sieć 5G i jej budowy.

Związek podkreśla, że zapewnienie cyberbezpieczeństwa stanowi istotny aspekt implementacji sieci piątej generacji. Stąd tak ważne jest zapewnienie jasnych regulacji w zakresie kryteriów dostawcy wysokiego ryzyka oraz zapewnienie zgodnie z europejskim Toolbox 5G pełnej dywersyfikacji dostawców do budowy sieci 5G. Zakończenie prac nad ww. nowelizacją jest też kluczowe do przeprowadzenia aukcji 5G, ponieważ posiadanie częstotliwości to fundament prac nad siecią piątej generacji.

„Wszelkie opóźnienia w tym zakresie wpływają na naszą niekorzyść. Branża upatruje w 5G ogromnych szans na rozwój polskiej gospodarki. Tym bardziej, że sieć ta znajdzie zastosowanie w różnych sektorach” – napisał prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik w piśmie skierowanym do szefa polskiego rządu oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. „A przecież realne wdrożenie idei przemysłu 4.0, aktywne zaimplemetowanie w polskiej gospodarce sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji produkcji, inteligentne zarządzanie miastami, rozwój e-usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia to tylko początek długiej listy zastosowania potencjału sieci 5G” – dodał.

W piśmie Cyfrowa Polska podkreśla, że cyberbezpieczeństwa, już dziś praktycznie wszystkie sektory gospodarki powinny przygotowywać się do pełnego wykorzystania możliwości jakie daje 5G. „Wraz z wdrożeniem sieci nowej generacji biznes musi być gotowy z usługami i rozwiązaniami, które będą mogli zaproponować w oparciu o nową technologię. Tym samym Polska będzie mogła wziąć udział w wyścigu o miano lidera w wykorzystaniu potencjału sieci 5G” – zaznaczył Michał Kanownik. „Jednak by tak się stało, podstawą musi być zapewnienie cyberbezpieczeństwa. 5G odegra przecież kluczową rolę także w sektorach wrażliwych. Zatem mówimy o narodowym bezpieczeństwie. To jest prawdziwy cel tej regulacji. Nawet jeśli wdrożenie restrykcyjnych kryteriów cyberbezpieczeństwa będzie wiązało się z pewnymi kosztami, to warto je ponieść, bo w istocie mówimy o inwestycji w bezpieczeństwo Polski i rozwoju jej gospodarki” – dodał.