OLYMP planuje emisję akcji z prawem poboru

OLYMP zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zdecyduje o emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. Spółka chce pozyskać finansowanie na realizację rosnącego portfela zamówień. Udział w emisji zapowiedział największy akcjonariusz Spółki, który zamierza nabyć akcje o wartości około 3 mln zł.

OLYMP systematycznie zwiększa portfel zamówień. W lipcu Spółka podpisała umowę z Xtreme Fitness, dzięki której została jedynym z głównych dostawców sieci fitness. W ramach poszczególnych zamówień będzie odpowiadać za kompleksowe wyposażanie klubów tej sieci. Wartość umowy to co najmniej 2-5 mln zł rocznie.

– Umowa z Xtreme Fitness to dla nas kluczowy kontrakt, a jego roczna wartość prawdopodobnie przewyższy dotychczasowe roczne przychody OLYMP. To niejedyna umowa, którą realizujemy dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować akcjonariuszom emisję akcji z prawem poboru. Wierzę, że wspólnie możemy dalej rozbudowywać OLYMP. – komentuje Sylwia Czepiżak, prezes OLYMP.

Spółka ma zabezpieczone finansowanie na rozpoczęcie realizacji kontraktu z Xtreme Fitness dzięki pożyczce od kancelarii Sommerrey&Partners, największego akcjonariusza OLYMP. Zapowiedział on udział w planowanej emisji akcji, w ramach której m.in. planuje skonwertowanie na akcje udzielonej w lipcu br. pożyczki o wartości 1,8 mln zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, moje zaangażowanie w OLYMP jest długoterminowe. Wszystkie środki ze sprzedaży akcji przeznaczę na reinwestycję w spółkę, planuję objąć akcje o wartości około 3 mln zł. Wspólnie z nowymi inwestorami, którzy w ostatnich tygodniach nabyli znaczące pakiety akcji spółki chcemy dalej zwiększać skalę jej działalności. – komentuje Hubert Sommerrey, wspólnik Sommerrey&Partners Kancelaria Radców Prawnych sp.k.; główny akcjonariusz i pełnomocnik zarządu OLYMP.

Zgodnie z propozycją uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, OLYMP może wyemitować maksymalnie 19,98 mln akcji. Każdy Akcjonariusz OLYMP posiadający akcje na dzień 20 września 2023 r. (dzień prawa poboru) otrzyma jedno jednostkowe prawo poboru na każdą posiadaną akcję, a każde jednostkowe prawo poboru będzie uprawniać do objęcia trzech akcji nowej emisji. Decyzję w sprawie emisji akcji podejmą Akcjonariusze OLYMP na NWZA zwołanym na 4 września 2023 r.

8 sierpnia Spółka poinformowała o transakcji zakupu akcji przez Pawła Karpińskiego, który kupił od kancelarii Sommerrey&Partners 1 mln akcji OLYMP i obecnie posiada 15% wszystkich akcji OLYMP. Wcześniej, w czerwcu 2023 r., w akcjonariacie spółki ujawnił się Adam Kalisiak, który posiada 8% akcji Spółki.

Xtreme Fitness działa na rynku od 2012 roku. Obecnie posiada ponad 50 klubów fitness na terenie całego kraju. Firma zapowiada dynamiczny rozwój – do 2027 r. planuje zwiększyć sieć do 227 lokalizacji na terenie Polski oznacza to, że w tym czasie są planowane otwarcia około 40 klubów rocznie. Umowa z OLYMP obejmuje wyposażenie od 3-7 klubów rocznie – wraz z pełnym serwisem – jednak przez wzgląd na duże potrzeby sprzętowe Xtreme Fitness może ona zostać rozszerzona. OLYMP ma za sobą udane, testowe wdrożenie w nowym klubie Xtreme Fitness w Opolu.

W 2022 roku spółka OLYMP osiągnęła 2,8 mln zł przychodów względem 2,1 mln zł rok wcześniej. W I kwartale br. spółka wypracowała 1,6 mln zł przychodów.