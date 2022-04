One Solution dynamicznie zwiększa wartość obsługiwanych wierzytelności

One Solution S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w profesjonalnym zarządzaniu wierzytelnościami, podpisała umowę przyrzeczoną na nabycie nowego portfela wierzytelności o wartości nominalnej prawie 49,5 mln zł. Portfel, w skład którego wchodzą wierzytelności od 6150 osób został przez Spółkę nabyty przy wycenie ponad 2,5 mln zł. Jednocześnie spółka zwiększyła ponad 2-krotnie wartość nominalną obsługiwanych wierzytelności, która na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 44,8 mln zł.

Umowa przyrzeczona została podpisana ze spółką Tarinvest Sp. z o.o. Transakcja została poprzedzona podpisaniem umowy przedwstępnej, co miało miejsce 1 lutego br., w której oba podmioty uzgodniły wstępne jej warunki.

– Transakcja nabycia portfela wierzytelności o tak dużej wartości nominalnej stanowi dla nas duży czynnik rozwoju naszej działalności, a co za tym idzie osiąganych wyników. W naszym biznesie zarabia się na skutecznym odzyskiwaniu należności, dlatego celujemy w portfele o atrakcyjnej wycenie, aby maksymalnie zwiększyć stopę zwrotu z danego pakietu. Dzięki transakcji dwukrotnie powiększamy bazę do potencjalnych odzysków. Jednocześnie jesteśmy w trakcie negocjacji kolejnej umowy, dzięki której nominalna wartość wierzytelności przez nas zarządzanych wzrośnie o kolejne 48 mln zł – komentuje Paweł Wójcicki, Prezes Zarządu One Solution S.A.

Transakcja zawarta z Tarinvest jest pierwszą umową nabycia wierzytelności podpisaną przez One Solution w tym roku. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmą FF Inkaso, z którą podpisała 22 lutego br. umowę przedwstępną. Intencją Spółki jest nabycie portfela wierzytelności o wartości nominalnej 48,9 mln zł obejmującego 3036 osób.

– Ponad 90 proc. obsługiwanych przez nas wierzytelności stanowią aktywa pochodzące z sektora bankowego. Ponadto zgodnie ze strategią rozwoju Spółki zamierzamy rozszerzyć naszą działalność o odzyskiwanie wierzytelności z sektora pozabankowego, jak na przykład pożyczki. Jesteśmy spółką, która elastycznie szuka atrakcyjnych portfeli w niszach, mniej popularnych wśród dużych, rynkowych podmiotów z naszej branży. Aktywnie uczestniczymy w przetargach w ramach kolejnych transakcji nabycia portfeli wierzytelności z tytuły pożyczek pozabankowych. Atrakcyjne wyceny tego typu portfeli w połączeniu z naszym autorskim, efektywnym procesem odzyskiwania należności powinny w najbliższych latach istotnie wpłynąć na dynamikę stopy odzysku oraz na notowane przez nas wyniki – dodaje Paweł Wójcicki.

Strategia rozwoju grupy One Solution S.A. na lata 2021-2024 zakłada systematyczny wzrost skali działalności w zakresie nabywania i windykacji wierzytelności zarówno korporacyjnych (w systemie B2B), jak i detalicznych (w systemie B2C). Dodatkowo Spółka planuje zwiększyć skalę działalności w obszarze windykacji wierzytelności na zlecenie. Planowane zwiększenie aktywności w segmencie windykacji na zlecenie przejawiać się będzie współpracą z nowo pozyskiwanymi podmiotami działającymi w różnego typu branżach.