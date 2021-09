Ostatnie dni do rozpoczęcia Dni Dewelopera – trwa rejestracja

Dni Dewelopera, które odbędą się 23 września pod hasłem „Miasto: redefinicja”, to panele i debaty z udziałem najważniejszych przedstawicieli branży deweloperskiej, a także światowej sławy ekspertów. Gośćmi specjalnymi tegorocznej, IX edycji będą m.in. urbanista Charles Montgomery, ekonomista PKO BP Piotr Bujak, ekonomista prof. dr hab. Witold M. Orłowski oraz planista dr Maciej Zathey.

Nowy rodzaj miast

Każdy rok przynosi zmiany. Jednak nikt nie spodziewał się tego, jaką rewolucję w wielu obszarach życia spowoduje rok 2020 i pandemia koronawirusa. Dostosowanie się do tej trudnej sytuacji pozwoliło odkryć nowe potrzeby i rozwiązania oraz postawiło ciekawe wyzwania przed urbanistami i deweloperami.

Jak należy teraz planować przestrzeń? Jak projektować miasta odporne gospodarczo? Jak zmieniły się aglomeracje na przestrzeni ostatniej dekady? Na te pytania odpowiedź znajdziemy podczas pierwszego panelu IX edycji Dni Dewelopera. Wydarzenie odbędzie się 23 września formule hybrydowej: stacjonarnie w The Bridge Hotel we Wrocławiu i jednocześnie online. Zarówno na udział stacjonarny, jak i online obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Cztery debaty

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich przewidziane są trzy debaty. Pierwsza – „Zdefiniuj sprzedaż”, w której swoimi przemyśleniami na temat specyfiki zarządzania procesem sprzedaży w segmencie inwestycji mieszkaniowych podzielą się reprezentanci firm oferujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w obszarze wsparcia sprzedaży czy zarządzania procesami dla branży deweloperskiej. Ciekawie zapowiada się próba dialogu między branżą budownictwa mieszkaniowego a dostawcami produktów i rozwiązań, które są dla niej niezbędne. Temat ten wybrzmi podczas drugiej debaty „Zdefiniuj technologię”.

Trzecia debata „Zdefiniuj przestrzeń” to rozmowa o tym, jak za kształtowanie tkanki miejskiej biorą odpowiedzialność rozmaite podmioty: projektanci, inwestorzy, agendy miejskie, dostawcy usług i rozwiązań technologicznych. Ostatnia – czwarta to tradycyjnie organizowana w ramach Dni Dewelopera debata prawna w nowej odsłonie – „Zdefiniuj wiedzę”. To tu rozmówcy postarają się odpowiedzieć na pytania, jakie wyzwania dla branży niesie ze sobą nowelizacja ustawy deweloperskiej? Jak podmioty działające w branży budownictwa mieszkaniowego radzą sobie wobec cyfryzacji procesu budowlanego?

Adaptacja do nowych potrzeb mieszkaniowych

Polem do dyskusji podczas Dni Dewelopera 2021 jest również dynamiczny rozwój polskich miast. Niesie on ze sobą szanse, ale i zagrożenia. Dlatego tak ważne jest planowanie przestrzeni z myślą o przyszłych pokoleniach: ograniczenie ruchu samochodowego w miastach czy nowoczesne rozwiązania pozwalające zaoszczędzić energię i ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Nie zabraknie poruszenia kwestii dotyczących kosztów budowania nowych inwestycji oraz cen lokali w nowych budynkach, która staje się coraz częstszym tematem dyskusji.

– Pandemia sprawiła, że zarówno nabywcy, jak i najemcy mieszkań czy domów zmienili swoje priorytety dotyczące przestrzeni. Dotyczy to ich wielkości, funkcji, układu i lokalizacji. COVID-19 znacznie przyśpieszył działanie dwóch sił, które istniały na długo przed 2020 rokiem: dom jako miejsce pracy oraz głębszy nacisk na zdrowie i dobre samopoczucie – komentuje Marian Bruliński, współtwórca, wiceprezes i dyrektor marketingu obido.

– Myśląc o mieszkaniach i domach po pandemii, trudno powiedzieć, które funkcje będą modne, a które staną się stałymi elementami. Ale po tym trudnym dla wszystkich czasie, ludzie, którzy jednocześnie przyglądają się swoim przestrzeniom życiowym i ich pragnienia – a także oferta branży mieszkaniowej – prawdopodobnie zmienią się w zauważalny sposób – dodaje.

IX edycja Dni Dewelopera 2021

Gospodarzem wydarzenia jest Oddział Wrocławski Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jak podkreślają organizatorzy, konferencja odbędzie się przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych.

Głównym sponsorem tegorocznej edycji Dni Dewelopera jest obido. Partnerami wydarzenia są Fortum, Otodom, Archicom, MyTower, ParkCash, mBank, Alior Bank, Upper Finance Group, Aereco oraz Schindler.

Wszyscy zainteresowani udziałem w wydarzeniu już teraz mogą się rejestrować na stronie organizatora. Znajdują się tam również szczegółowe informacje dotyczące planu konferencji.