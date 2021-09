Ruszyła rejestracja na pierwszy DIMAQ Voice Online po wakacyjnej przerwie

Pierwsze jesienne spotkanie DIMAQ Voice Online odbędzie się już 28 września, w godzinach 15:00 – 16:30. Podczas wydarzenia wysłuchamy trzech prelekcji. Wystąpią: Weronika Seweryn (Lightscape), Jacek Tkaczuk (Bluerank) oraz Anna Moczuska i Damian Kołodziejski (Sempai).

Prelekcja I, godz. 15:05:

„PR-owe media relations a ad blindness. Niestandardowe wykorzystanie digitalowych działań „wizerunkowych” (digital PR) w strategii leadowej”

Weronika Seweryn, Lightscape

Z ad blindness (ślepotą bannerową) walczy każdy świadomy marketer. Konkurując z innymi o uwagę odbiorcy warto patrzeć na rozwiązania spoza zestawu tych najczęściej stosowanych. Takim jest np. digital PR i „jego” relacje z mediami. PR-owcy bowiem wiedzą, jak organicznie uplasować tezy i nazwę marki w mediach czytanych przez klientów. I to w taki sposób, by ci sami po nie sięgali, a nie uciekali używając adblocków czy omijali komunikaty wzrokiem. Jak Ty możesz wykorzystać digital PR i „wpiąć” go w strategię pozyskiwania leadów?

Podczas prelekcji dowiesz się:

– Czym dokładnie jest ad blindness oraz poznasz fakty, najnowsze dane i aktualnie przyjęte dobre praktyki w unikaniu tego zjawiska.

– Co o relacjach z mediami powinien wiedzieć każdy marketer – poznasz rolę publikacji medialnych w ZMOT i ścieżce decyzyjnej konsumenta, digital PR i podstawy pracy z dziennikarzem. Dowiesz się też jak media relations wpływają na pozycjonowanie marki w top10 Google i jak monitorować tego typu działania.

– Czym są „SEO media relations” w praktyce oraz jak tworzyć komunikację medialną, by wpiąć się w strategię pozyskiwania leadów?

Prelekcja II, godz. 15:35:

„Efektywne zarządzanie plikami produktowymi w e-commerce”

Jacek Tkaczuk, Bluerank

Feedy to nieodzowny element dynamicznej kampanii produktowej w e-commerce. Każdy marketer wie, że dla wszystkich nowoczesnych kanałów reklamy online: remarketingu, afiliacji, marketing automation i każdego z narzędzi potrzebny jest inny plik produktowy. Ale czy wiesz, że dzięki feedom można też optymalizować wyniki działań reklamowych? W trakcie prezentacji zostanie przedstawionych 5 inspirujących pomysłów na to jak poprawić efektywność kampanii poprzez optymalizację feedów produktowych.

Podczas prelekcji dowiesz się:

– Czym jest plik produktowy, w jakich kanałach jest wykorzystywany i jakie są podstawowe cechy dobrego feeda.

– Jak optymalizować wyniki działań reklamowych dzięki feedom?

Prelekcja III, godz. 16:05:

„CRO: 5 najczęstszych błędów popełnianych przez sklepy internetowe”

Anna Moczuska oraz Damian Kołodziejski, Sempai

Chcesz przekonać się, czy Twój sklep jest przyjazny użytkownikowi? A może podejrzewasz, że coś jest nie tak i chciałbyś dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę, by zwiększyć ilość konwersji? Podczas wystąpienia eksperci omówią najczęściej popełniane błędy przez sklepy internetowe – wszystko po to, byś Ty nie musiał ich popełniać. Podpowiemy, jak podnieść współczynnik konwersji w e-sklepie poprzez poprawę ścieżki użytkownika na stronie czy zmianę designu serwisu.

Podczas prelekcji dowiesz się:

– Czym jest i dlaczego CRO (optymalizacja współczynnika konwersji) onsite jest tak istotne przy prowadzeniu biznesu online?

– Jakie elementy warto zamieścić na naszej stronie, aby wywrzeć na użytkowniku jak najlepsze pierwsze wrażenie?

– Na co zwrócić uwagę, aby serwis ładował się szybciej?

– Jakie informacje o firmie i sklepie, a także zasadach dokonywania zakupu muszą znaleźć się na stronie?

– Jakie są kluczowe elementy nawigacyjne serwisu oraz jak zaprezentować swoje produkty?

