OVHcloud przejmuje OpenIO

Firma OVHcloud, wiodący europejski dostawca chmury, poinformowała o przejęciu OpenIO, francuskiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu przechowywania danych. Firmy wspólnie mają stworzyć najlepszą na rynku ofertę przechowywania danych Object Storage

W przeciągu zaledwie kilku lat OpenIO wyróżniła się na rynku, projektując nową generację rozwiązań Object Storage, kompatybilnych z S3-API, dostosowanych do potrzeb Big Data i zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Rozwiązanie OpenIO sprawdza się idealnie do przechowywania dużych zbiorów danych, niezbędnych do zastosowań z dziedziny uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Komplementarność sprzyjająca stworzeniu najlepszej na rynku oferty Object Storage

OpenIO oferuje rozwiązania programistyczne, niezależne od infrastruktury sprzętowej, nadające się do rozmaitych przypadków użycia w ramach tego samego klastra. Obok rekordowej wydajności, technologia opracowana przez OpenIO zapewnia dowolną skalowalność, która nie wymaga równoważenia danych podczas dodawania zasobów do platformy. Niedawno OpenIO poinformowała o ustanowionym przez siebie rekordzie dostarczania danych obiektowych, który przekroczył 1.372 Tbps. Miało to na celu zaprezentowanie wysokiej wydajności macierzy SAN.

Niezwykle obiecujące jest połączenie funkcjonalności oraz wydajności technologii OpenIO ze specjalistyczną wiedzą branżową OVHcloud w dziedzinie infrastruktury chmurowej. Pozwoli ono na opracowanie oferty Object Storage o bardzo dużej skali i najlepszym stosunku ceny do oferowanej wydajności. Dodatkowo możliwe będzie stosowanie tego rozwiązania jako narzędzia do efektywnego zarządzania infrastrukturą IT. Sojusz ten umożliwi OVHcloud sprostanie wyzwaniom technologicznym zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i startupów.

„Ilość danych na świecie podwaja się co 18 miesięcy, mamy zatem świadomość wyzwań, które są przed nami stawiane, tym bardziej, że stanowi to przedmiot zainteresowania 1,5 miliona naszych klientów. Wraz z przejęciem OpenIO zamierzamy pracować nad stworzeniem wysoce skalowalnej oferty, wykorzystującej najlepszą infrastrukturę w jak najatrakcyjniejszej cenie” powiedział Michel Paulin, CEO OVHcloud.

Wspólne wartości dla budowy europejskiej alternatywy

Komplementarność OpenIO i OVHcloud opiera się także na systemie wspólnych wartości: odwracalności, przejrzystości i suwerenności, które stanowią DNA obu firm od teraz działających jako jeden zespół.

OpenIO i OVHcloud łączy także zbliżona kultura technologiczna. Obie firmy wierne są idei wolnego oprogramowania, wykorzystują takie same metody programistyczne oraz, co najważniejsze, z taką samą pasją podchodzą do innowacyjnych projektów.

Jako długoletni partnerzy, zespoły OpenIO i OVHcloud wniosły znaczący wkład w rozwój open source’owego projektu Swift, który oferuje rozwiązanie obiektowej pamięci masowej w ramach fundacji OpenStack.

„Wszystkie technologie wykorzystane do stworzenia naszego rozwiązania Object Storage są i pozostaną wolnym oprogramowaniem, co stanowi zasadniczą wartość wspólną dla OVHcloud i OpenIO. Co więcej, zostanie ono rozbudowane i wzbogacone dzięki połączeniu naszych talentów” dodał Laurent Denel, współzałożyciel OpenIO.