OZE-Biomar idzie na NewConnect

OZE-Biomar, część Grupy Kapitałowej Sunrise, jeszcze w tym roku chciałby zadebiutować na rynku NewConnect. Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne dla domów, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych i planuje pozyskanie około 10 mln zł na sfinansowanie dalszego dynamicznego wzrostu.

OZE-Biomar jest jedną z 5 największych polskich firm specjalizujących się w fotowoltaice. Spółka należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy istnieje od 2010 roku i przez ponad 11 lat swojego istnienia stworzyła instalacje o łącznej mocy wynoszącej ponad 170 MWp (Mega Watt peak), z czego w samym 2020 roku dołączyła do swojej sieci kolejne 5,4 MWp. Na czele zespołu stoją ludzie łączący kilkunastoletnie doświadczenie w koncernach takich jak m.in Orange, Energa, Husqvarna czy Volvo Truck z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej.

– Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie prowadzenia biznesu, dogłębnej znajomości branży PV i silnej marce posiadamy zaplecze pozwalające nam na dynamiczny rozwój w najbliższych latach. Zamierzamy go osiągnąć głównie poprzez realizowanie nowych projektów fotowoltaicznych na terenie całej Polski – opowiada Ewa Szawłowska, prezes OZE-Biomar

Polski rynek fotowoltaiki należy do największych w Europie – wyprzedzają go jedynie Niemcy i Hiszpania. Sektor, którego wartość została oszacowana na około 5 mld zł w 2020 roku, zgodnie z obecnymi perspektywami wzrostu może osiągnąć wartość od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów złotych w perspektywie 3-5 lat. Oznacza to ogromną szansę dla OZE-Biomar, który wg szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej znajduje się na 5. miejscu w Polsce pod względem zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych (z udziałem na poziomie 6%). Firma jest w trakcie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną, po czym planuje przeprowadzić emisję publiczną akcji, aby jeszcze w bieżącym roku zadebiutować na rynku NewConnect.

– Przekształcenie w spółkę akcyjną jest kwestią dni i liczymy, że już niedługo poinformujemy o zakończeniu tych procedur. Jest to nasz pierwszy krok w kierunku NewConnect, gdzie z chcielibyśmy być w czołówce największych spółek fotowoltaicznych. Wg naszych szacunków, aby utrzymać naszą pozycję oraz utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu, potrzebujemy około 10 mln zł I jest to podstawowy cel emisji – kończy prezes OZE-Biomar.