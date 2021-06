Przychody Miraculum w maju 2021 wyższe o 43 proc. r/r

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w maju 2021 roku osiągnęła 2 mln zł przychodów i jest to o 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To wynik rozbudowy sieci sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą.

– Cieszymy się, że przychody Miraculum systematycznie wzrastają – jest to potwierdzenie, że przyjęta przez nas i konsekwentnie realizowana strategia to słuszny kierunek rozwoju. W minionym miesiącu kontynuowaliśmy cykl współprac z sieciami z okazji 50-lecia marki Pani Walewska. Tym razem kosmetyki dostępne były w Intermarche. Jeśli chodzi o działania na rynkach zagranicznych – w ostatnim czasie pozyskaliśmy nowych partnerów z Malezji i Szwajcarii.

Narastająco, w okresie styczeń-maj 2021 roku Miraculum osiągnęło 11 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, kiedy to wyniosły one 9,6 mln złotych.