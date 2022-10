OZE sposobem na kryzys energetyczny

Kryzys energetyczny jest dobrze znany starszym mieszkańcom Europy. Przed około 50 laty, w latach 70. ubiegłego wieku, dotknął on niemal wszystkich krajów na kontynencie. Przyczyną był wzrost cen paliw – głównie ropy naftowej. W Europie kryzys energetyczny ponownie stał się faktem. Ceny energii osiągają rekordowe poziomy ze względu na niewystarczającą podaż energii i paliw przy rosnącej konsumpcji. Ceny węgla, ropy i gazu galopują – siejąc niepokój wśród polityków, instytucji oraz odbiorców energii, nie tylko w naszym kraju. W polskiej energetyce mamy obecnie do czynienia ze stanem wyjątkowym. Jest to związane nie tylko z sytuacją na rynku surowców, ale również z wieloletnim odkładaniem koniecznych decyzji modernizacyjnych. Polskie elektrownie oszczędzają węgiel przed zimą i produkują z niego coraz mniej energii. Elektrownie węglowe dostarczyły w lipcu do 15% mniej energii niż w ubiegłym roku w tym samym okresie. Niższa produkcja powoduje wzrost cen energii elektrycznej.

– Powinniśmy iść w odnawialne źródła energii, szukać wszelkich sposobów na to, żeby nie być zależnym od dostaw z jednego kraju – który akurat potwierdził to, że niekoniecznie jest naszym przyjacielem. Powinniśmy się również uczyć, w jaki sposób używać energii. To nie jest tak, że jest ona nieskończona – powiedziała serwisowi eNewsroom Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. – I to dotyczy przecież nie tylko energii elektrycznej czy gazu, ale również wody. Tego wszystkiego, co dała nam natura. Ciągle panuje przekonanie, że można z tych zasobów korzystać bez żadnych granic. Tak nie jest. Niestety, powrót do węgla to droga donikąd. W obecnej sytuacji powinniśmy przyśpieszyć przede wszystkim inwestycje w odnawialne źródła energii. Oby nie było tak, że znowu będziemy krajem, który nie wyciągnął wniosków i uważa, że lepiej wrócić do przeszłości, czyli węgla. Cena za to będzie bardzo wysoka – ocenia Bochniarz.