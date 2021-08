Pandemia to czas dużych wydatków na remonty. Również w sieci

Platforma Ceneo.pl przedstawiła dane na temat preferencji i trendów zakupowych w branży remontowo – budowlanej.

Coraz więcej pieniędzy przeznaczonych na remonty wydajemy w sieci. Jedną z ciekawszych miar tego zjawiska jest publikowana przez Ceneo.pl średnia wartość koszyka zakupowego. W kategorii budowa i remont wyniosła ona 697 zł w roku 2019, 765 zł w 2020 i 848 zł w roku bieżącym. Oznacza to wzrost o 10% w roku 2020 i aż o 11% w roku 2021.

Największą dynamikę wartości koszyka zanotowano w kategorii drzwi okna i schody. Średni klient w 2021 roku wydał na te produkty aż o 42,65% więcej niż w roku 2019. O 19,16% wzrosła z kolei wartość koszyka w kategorii armatura i hydraulika. Z kolei w kategorii narzędzia i warsztat wydatki konsumentów są dość stabilne (+3,02%), a w branży ogrzewanie zanotowano spadek o 7,2%.

Cztery kategorie produktów generują 84% ruchu

Aż 84% ruchu na platformie Ceneo.pl jest generowane przez cztery kategorie produktów. Są to: narzędzia i warsztat (27,3%), armatura i hydraulika (23,9%), ogrzewanie (16,3%) i materiały wykończeniowe (14,8%). Te dane zachowują się dość stabilnie, w okresie 2019/2020 nieznacznie wzrosło zainteresowanie narzędziami i materiałami wykończeniowymi (+1,4 i + 1,5 punktu procentowego), natomiast niewielki spadek odnotowały kategorie armatura i hydraulika oraz ogrzewanie (odpowiednio -0,6 i -0,8 punktu procentowego).

W 2020 roku wszystkie cztery powyższe kategorie produktów zanotowały bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania mierzonego w wartościach bezwzględnych. W przypadku branży materiały wykończeniowe było to aż 38%, o 33% wzrosło zainteresowanie kategorią narzędzia i warsztat, o 23% armaturą i hydrauliką oraz o 20% artykułami do ogrzewania.

Jednak najbardziej dynamiczne wzrosty zanotowały kategorie o niewielkim udziale w całości ruchu na platformie. Kategoria sauny, która generuje zaledwie 0,1% ruchu zanotowała wzrost o 140%, o 98% wzrosło zainteresowanie produktami dla inteligentnego domu (0,5% całkowitego ruchu), z kolei kategoria dachy i rynny (0,7% ruchu) zanotowała wzrost o 51%.

Najbardziej interesują nas kotły i piły elektryczne

Wśród dwudziestu najpopularniejszych produktów aż dziewiętnaście należy do jednej z dwóch kategorii: narzędzia i warsztat oraz ogrzewanie. Zdecydowanie najpopularniejszymi produktami są kotły (8 produktów w top 20) i piły elektryczne (4 produkty w top 20).

Porównanie z danymi z lat 2019 i 2020 wyraźnie pokazuje, że Polacy zaczęli inwestować w remonty ogrzewania domów. W roku 2019 wśród dwudziestu topowych produktów na Ceneo.pl były cztery kotły, w roku 2020 pięć a w tym roku aż osiem. Najpopularniejszy produkt w 2021 to kocioł Stalkot KWPR LIDER, który na pierwszym miejscu zastąpił znajdujące się tam w roku 2019 i 2020 produkty niemieckiej firmy Junkers. Ogromną popularnością cieszą się również piły elektryczne. Wśród dwudziestu najpopularniejszych produktów jest ich aż cztery (w porównaniu z trzema w 2020 roku i jedną w 2019).

Remonty to cały czas męski świat

60,5% klientów działu budowa i remont to mężczyźni. Oznacza to, że jest ich prawie dokładnie 1,5 raza więcej niż kobiet. Widać też wyraźnie, że spośród czterech najważniejszych kategorii produktowych mężczyźni są najbardziej zainteresowani narzędziami i produktami do ogrzewania. Z kolei kobiety interesują się armaturą, hydrauliką i materiałami wykończeniowymi.