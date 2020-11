K. Domarecki (Selena FM) podsumowuje Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2020

Nie patrzyłbym na pandemię jedynie przez pryzmat naszego zmęczenia i pewnej frustracji, która towarzyszy ludziom i która jest zrozumiała. Musimy sobie uświadomić, że właśnie mamy do czynienia z ogólnoświatowym sukcesem technologii, którą ludzkość wymyśliła w ciągu ostatnich 20 lat. Ponadto, rządy na całym świecie na nieprawdopodobną skalę zaangażowały się w uratowanie miejsc pracy. A to będzie podstawą do odbicia, które nastąpi po kryzysie pandemii – podkreślał Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA podczas 13. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY 2020.

Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2020, po raz pierwszy w historii, odbywał się w tym roku w formule on-line na platformie internetowej u-rodziny.pl. Tematem przewodnim trzynastej edycji wydarzenia, organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, był „Czas przemian”, który wyjątkowo trafnie wpisał się w aktualną sytuację na świecie. Przez pięć dni – od 23 do 27 listopada, przedsiębiorcy, eksperci, samorządowcy, doradcy, politycy, a przede wszystkim właściciele największych polskich firm rodzinnych, dyskutowali wirtualnie m.in. jak w dobie pandemii poradzić sobie z kryzysem, jak w nowych warunkach rozwijać własne biznesy oraz czy „rodzinność” ma wpływ na funkcjonowanie firmy w tych czasach.

Do grona znakomitych panelistów, którzy dzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem, po raz kolejny został zaproszony prezes zarządu Selena FM SA Krzysztof Domarecki. – Pamiętajmy, że kryzys, z którym się teraz mierzymy, jest kryzysem w skali światowej. Przedsiębiorcy na całym świecie mają te same problemy. Co będzie dalej? Po każdym takim kryzysie następuje odwilż. Dziś mamy odłożony popyt, miliony konsumentów nie wydają pieniędzy na kina, teatry, ograniczyli zakupy w centrach handlowych i korzystanie z usług, nie wyjeżdżają na wakacje. Ponadto, obserwując kraje zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie, choćby te, w których działa Selena – i nie ma tu wielkiej różnicy pomiędzy Polską a resztą świata – trzeba jasno powiedzieć, że rządy na całym świecie popełniają podobne błędy. Równocześnie jednak robią również dużo dobrego – mowa tu o tarczach antykryzysowych i ochronie miejsc pracy. W tej drugiej kwestii rządy zaangażowały się na nieprawdopodobną wręcz skalę. I to jest największy sukces polityki światowej ostatniego roku. I to będzie też podstawą do odbicia po kryzysie, który będzie miał wymiar krótkoterminowy. Ze skutkami pandemii będziemy bowiem borykać się przed kolejne 10 lat. Nie zapominajmy jednak, że w Polsce będziemy mieli podobne problemy jak reszta świata – mówił prezes Krzysztof Domarecki podczas piątkowej debaty podsumowującej całe wydarzenie, która skupiła się wokół tematu „Co po kryzysie? Jak uleczyć gospodarkę, biznes, miasta i rodziny?”

Piątkowa dyskusja dotyczyła również pandemii w kontekście nowych technologii.

Pandemia to nie tylko kryzys. Technologicznie sprawdziliśmy się w boju

– Musimy sobie uświadomić, że dziś mamy do czynienia z ogólnoświatowym sukcesem technologii, którą ludzkość wymyśliła w ciągu ostatnich 20 lat. Dzięki tym technologiom pracują biura, funkcjonują firmy, nie został zerwany łańcuch dostaw. Było to możliwe również dzięki rozwiązaniom politycznym, jakie wprowadziliśmy w Europie jak np. strefa Schengen. Dlatego nie patrzyłbym na pandemię przez pryzmat naszego zmęczenia i pewnej frustracji, która towarzyszy ludziom i która jest zrozumiała, ale również przez pryzmat tego, że cywilizacja technologiczna sprawdziła się w boju i ona działa. I taka percepcja już z nami zostanie. Zmieni się nie tylko model korzystania z biur, ale także model tworzenia wartości ekonomicznej czy modele operacyjne przedsiębiorstw – podkreślał Krzysztof Domarecki.

Prezes odniósł się także do przyszłości rynku pracy.

– Pandemia to taki moment, w którym warto, aby polscy przedsiębiorcy trochę bardziej dojrzeli do konceptu, który od lat z powodzeniem funkcjonuje w krajach zachodnich, czy w państwach, które mają tradycję przedsiębiorczości 200-300 lat, jak Brazylia czy Turcja. Czyli, aby zrozumieli, że tylko współdziałanie biznesu i rządu pozwoli na uregulowanie kluczowych elementów funkcjonowania biznesu. Patrząc na polską mentalność, myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wzmocnienie dialogu na linii rząd, przedsiębiorcy i związki zawodowe, na wzór trochę niemiecki. Przedsiębiorcy musieliby jednak porzucić przez lata powtarzane hasło: „wystarczy, żeby rząd nie przeszkadzał”. Musieliby nauczyć się więcej współdziałać z pracownikami, nawet jeśli nie tworzą oni związków zawodowych. W ten sposób nie tylko rozwiążemy problem rynku pracy, ale generalnie lepiej będziemy zarządzać kwestiami gospodarki i zbudujemy system oddziaływania na całą klasę polityczną, a nie tylko na rząd – mówił prezes Domarecki.

Swoje opinie na temat trudności i wniosków, jakie wyciągniemy z koronakryzysu przedstawiali także podczas odbywających się w ramach Zjazdu U-RODZINY 2020 prelekcji, warsztatów i debat m.in. prof. Andrzej Blikle, Piotr Voelkel (Grupa Kapitałowa VOX), prof. Jerzy Hausner, Grzegorz Putka (Piekarnie Cukiernie Putka), dr Henryka Bochniarz (Konfederacja Lewiatan), Przemysław Mitraszewski (LPP), Stanisław Han (Hasco-Lek), Adam Rozwadowski (Enel-Med), Jerzy Pietrucha (Grupa Pietrucha), Piotr Czachorowski (Krynica Vitamin), Jacek Ptaszek (JMP Flowers) i wielu innych.

Głównym organizatorem 13. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2020 jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. IFR jest największą i najstarszą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych, zrzeszającą około 500 przedsiębiorców z całej Polski, którzy reprezentują blisko 600 firm zatrudniających prawie 27 500 pracowników z obrotem ponad 7,5 mld.

Współgospodarzami tegorocznego wydarzenia U-RODZINY 2020 były Samorządy Województw Mazowieckiego i Małopolskiego. Patronatem honorowym konferencję objęły Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.