Partnerskie umowy między najemcami a galeriami handlowymi to konieczność

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zorganizowały kongres, który miał na celu omówienie najważniejszych kwestii związane z najmem powierzchni w centrach handlowych – zwłaszcza w kontekście dobrych praktyk i równości umów, do której obie strony powinny dążyć. Ważnym celem było budowanie świadomości najemców – aby rozmowy z centrami handlowymi odbywały się na bardziej partnerskich zasadach. Uczciwe, równe i partnerskie relacje w biznesie zobowiązują, by niższe koszty przełożyć na swojego partnera biznesowego. Tymczasem właściciele i zarządcy galerii handlowych przekładają na najemców jedynie wzrosty i ryzyka.

– Staramy się budować świadomość naszych członków – aby kolejne umowy, które będziemy zawierać w tych niepewnych czasach, były bardziej partnerskie, bardziej na równych zasadach. Jako najemcy musimy umieć unikać zapisów, które są bardzo, bardzo ryzykowne i kosztowne. Przykładem jest dobrowolne poddawanie się egzekucji albo koszty wspólne, które są rozliczane w sposób dla nas niejasny – powiedział serwisowi eNewsroom Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik, prezes Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. – Chcielibyśmy usiąść do stołu z wynajmującymi na zasadach partnerskich i w tym trudnym okresie dogadywać trochę inne warunki umów niż to było do tej pory. W sumie liczba członków znajdujących się w ZPPHiU oraz PSNPH, to jest około 200. Ale nasze firmy bezpośrednio funkcjonujące w centrach handlowych zatrudniają ponad 400 000 osób. To właśnie dzięki najemcom centra handlowe funkcjonują. To my płacimy czynsze i chcielibyśmy, żeby właściciele centrów handlowych też wzięli na siebie część ryzyka biznesowego. Niestety, bardzo często ryzyka są w całości przerzucane na nas, najemców – dodaje Ochnik.