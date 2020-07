PayPal – to jest nasz czas!

Cena akcji byłej spółki Elona Muska – PayPal Holdings Inc. rosła już przed sesją o ponad 3 proc. Spółka spełniła wysokie oczekiwania rynku co do jej wyniku, ponieważ konsumenci przenieśli się na płatności cyfrowe podczas pandemii COVID-19. Jak powiedział na spotkaniu z analitykami dyrektor generalny PayPal, Dan Schulman – to jest nasz czas i mamy zamiar wykorzystać ten moment. Tylko w tym roku akcje spółki wzrosły o 71 proc. wobec szerokiego rynku w postaci S&P 500 i zwyżki o 0,9 proc.

Łączny wolumen płatności, przychody, skorygowany zysk na akcję, transakcje oraz nowi aktywni użytkownicy netto – wszystko to przerosło prognozy, podczas gdy prognoza na trzeci kwartał również bije wszelkie rekordy. Cantwell podniósł swój poziom docelowy dla ceny spółki do 218 dolarów z 152 dolarów i utrzymał swoją rekomendację kupuj. Daje to potencjał do 18 proc. zwyżki względem poprzedniej ceny zamknięcia. Średni poziom cenowy na Wall Street to 199,52 USD, a zasięgi wahają się od 97 do 235 USD.

Firma Bernstein podniosła poziom ceny docelowej dla ceny akcji Visa Inc. do 220 z 210 USD, pozostawiając rating lepiej niż rynek. Nowy poziom ceny docelowej oznaczać może wzrost o 11 proc. od ostatniej ceny zamknięcia. Średni poziom ceny docelowej dla spółki wynosi na Wall Street 218,06 USD. Zasięgi cenowe mają rozpiętość od 166 do 250 USD. Visa opublikowała wyniki zgodne z szacunkami analityków.

Firma KeyBanc Capital Markets podniosła poziom ceny docelowej dla spółki Shopify to 1150 USD z 1125 USD, utrzymując rating przeważaj. Nowy poziom cenowy może oznaczać wzrost o 9,2 proc. od ostatniej ceny. Średni poziom cenowy na Wall Street to 1007,83 USD. Tzw. Street-High znajduje się na poziomie 1300 USD. Spółka zaraportowała wyniki 29 lipca, które przebiły oczekiwania analityków na Wall Street.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.