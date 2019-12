Pensje rosną, polska gospodarka zwalnia

Rynek pracy ma się w Polsce dobrze. Zatrudnienie rośnie szybciej od oczekiwań przy wolniejszym wzroście wynagrodzeń. Z drugiej strony prognozy gospodarcze dla naszego kraju okazują się coraz słabsze.

Zarobki Polaków

Pensje rosną wolniej od oczekiwań. Rosną o 0,6% wolniej od oczekiwań, aczkolwiek 5,3% to w dalszym ciągu bardzo solidny rezultat. Średnia pensja za listopad wyniosła 5 229 złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że po pierwsze to średnia, po drugie dotyczy tylko przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. Warto zwrócić uwagę na przyspieszenie we wzroście zatrudnienia do 2,6% w skali roku. Oznacza to, że być może czeka nas kolejny rok rekordów minimów bezrobocia. Teraz, ze względu na czynniki sezonowe, zobaczymy i tak chwilowy wzrost bezrobocia.

Coraz gorsze prognozy dla Polski

Wzrost gospodarczy Polski to temat, który, w zależności od tego kto tworzy prognozy, wygląda bardzo różnie. Niedawno był co prawda korygowany w dół, ale ostatnie prognozy analityków ING wyraźnie budzą niepokój. Spowolnienie w 2020 roku ma sięgnąć 3,3%, a w 2021 zaledwie 2,2%. Przy okazji pojawia się problem inflacji, która zdaniem specjalistów banku może przejściowo przekroczyć 3,5%, czyli cel inflacyjny z buforem bezpieczeństwa. Teoretycznie należałoby wtedy podnosić stopy procentowe. Z drugiej strony ciężko wyobrazić sobie podniesienie stóp procentowych przy gwałtownie hamującej gospodarce. Będzie to zatem sygnał osłabiający dla polskiej waluty.

Historyczne rekordy straszą inwestorów

Dwa lata temu bitcoin wspinał się na swoje historyczne maksima w okolicach 20 000 dolarów. Dzisiaj nurkuje na ⅓ tej ceny. Inwestorzy dobrze pamiętają tamtejszą skalę spadków, która w ciągu roku doprowadziła do sześciokrotnej obniżki cen najpopularniejszej kryptowaluty. Warto przypomnieć, że kryptowaluty generalnie mają bardzo dużą zmienność, aczkolwiek jeszcze w sierpniu wycena przekraczała 12 000 dolarów, a dzisiaj ponownie spadła poniżej 7 000.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:00 – Czechy – decyzja CNB w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w Internetowykantor.pl i Walutomat.pl