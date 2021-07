Pierwsze półrocze 2021 roku należy do Toyoty. Ponad 40 tys. rejestracji i wzrost o 57 procent rok do roku

Toyota liderem polskiego rynku w pierwszym półroczu 2021

40 638 zarejestrowanych samochodów i 16,71 procent udziału w rynku aut osobowych

Corolla i Yaris najpopularniejszymi samochodami w Polsce

Corolla odpowiada w tym roku za 5 procent rejestracji wszystkich osobowych samochodów

AYGO, Yaris, Corolla, Camry, Toyota C-HR, RAV4 i PROACE CITY liderami segmentów

Toyota zakończyła pierwsze półrocze 2021 roku jako lider polskiego rynku. 40 638 samochodów to aż o 12 000 aut więcej, niż zarejestrowała druga marka. Poziom rejestracji w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku zwiększył się o 57,7 procent przy wzroście całego rynku o 38 procent. Toyota odpowiada za 16,71 procent wszystkich samochodów osobowych zarejestrowanych od stycznia do czerwca.

Najpopularniejszymi samochodami w Polsce w tym roku są Corolla i Yaris. Przez 6 miesięcy Toyota Corolla zanotowała aż 12 337 rejestracji, co oznacza, że udział tylko tego jednego modelu w całym polskim rynku samochodów osobowych wynosi 5 procent (w odniesieniu do 243 139 aut osobowych zarejestrowanych w Polsce od stycznia do czerwca). Yaris trafił do 9 517 kierowców. W pierwszej dziesiątce znalazły się także dwa SUV-y Toyoty – RAV4 (6. miejsce, 5 759 egzemplarzy) i Toyota C-HR (8. miejsce, 4 906 aut).

Do bardzo dobrych wyników Toyoty w pierwszym półroczu przyczynił się wysoki poziom rejestracji w czerwcu – 6 928 samochodów, o 664 auta więcej niż w maju. Jeśli chodzi o czerwcowe wyniki Top 10 modeli, to obok pierwszego miejsca Corolli na uwagę zasługuje także bardzo dobra, trzecia pozycja RAV4.

Toyota liderem w 6 segmentach aut osobowych

Czerwcowy sukces Toyoty bardzo dobrze widać w wynikach poszczególnych segmentów. Aż sześć osobowych modeli Toyoty zajęło w swoich klasach pierwsze miejsca – począwszy od AYGO (586 egz.), przez Yarisa (1 131 egz.), Corollę (1 854 egz.) i Camry (564 egz.), po Toyotę C-HR (849 egz.) i RAV4 (1 307 egz.). Highlander zajął piąte miejsce w segmencie dużych SUV-ów z wynikiem 109 aut.

PROACE CITY zwiększa przewagę

Lider segmentu kompaktowych aut dostawczych, model Toyota PROACE CITY, zakończył pierwsze półrocze z wynikiem 3 054 rejestracji. To oznacza wzrost rok do roku aż o 403 procent. PROACE CITY odpowiadał w tym okresie za 24 procent wszystkich rejestracji kombivanów. W czerwcu polscy klienci zarejestrowali 580 egzemplarzy tego modelu, co przekłada się na 28,8 procent udziału w segmencie.

Czerwiec był też trzecim miesiącem z rzędu, kiedy PROACE zajął trzecie miejsce w gronie średniej wielkości vanów, po zanotowaniu 321 rejestracji. Od początku roku na drogi wyjechało 1 350 egzemplarzy tego auta, a jego udział w segmencie wyniósł 14,9 procent.

Hilux zanotował od stycznia do czerwca 558 rejestracji, co daje mu drugie miejsce i 29,9 procent udziału w segmencie. W czerwcu Hilux również był drugi w segmencie – na drogi wyjechały 84 nowe pick-upy Toyoty.