Piotr Ferszka nowym prezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym SAP Polska

Od 1 lipca 2022 roku Piotr Ferszka obejmie stanowisko prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego SAP Polska. Zastąpi w tej roli Thomasa Duschka, który awansuje w regionalnych strukturach SAP. Piotr Ferszka jest dyrektorem sprzedaży ds. kluczowych klientów SAP Polska od grudnia 2020 roku, a od kwietnia 2021 pełni również funkcję wiceprezesa zarządu. Zarówno obecny prezes firmy, jak i jego następca wspólnie opracowali plan tranzycji i przygotowywali się do nadchodzącej zmiany od dłuższego czasu.

Piotr Ferszka ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań i systemów IT, zdobywane w takich firmach, jak Oracle Polska, Asseco czy Hewlett-Packard. Do SAP Polska dołączył w grudniu 2020 roku, w roli dyrektora sprzedaży ds. kluczowych klientów. Od kwietnia 2021 jest również wiceprezesem i członkiem zarządu firmy. Prywatnie, Piotr angażuje się w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Głównym zadaniem nowego prezesa będzie dalszy rozwój biznesu SAP na lokalnym rynku oraz wspieranie rodzimych firm w ich cyfrowej wędrówce do chmury.

Polskie przedsiębiorstwa stoją z jednej strony przed ogromną szansą, jaką jest wykorzystanie biznesowych możliwości chmury, lecz z drugiej – muszą sprostać licznym wyzwaniom. Razem z zespołem SAP Polska będziemy kontynuować bliską współpracę z naszymi partnerami i klientami, a wspólnym celem pozostanie uczynienie polskiej gospodarki bardziej innowacyjną, odporną i gotową na wyzwania przyszłości. Dostrzegamy ogromny potencjał w rozwiązaniach, które pomogą biznesowi realizować strategie zrównoważonego rozwoju. -Piotr Ferszka, od 1 lipca prezes i dyrektor zarządzający SAP Polska

Piotr Ferszka jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Thomas Duschek pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego SAP Polska od maja 2020 roku. Od 1 lipca 2022 rozpocznie nowe wyzwanie zawodowe na stanowisku szefa sprzedaży rozwiązań SAP Signavio w regionie MEE obejmującym Niemcy, Szwajcarię, Austrię oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

Podziwiam Piotra nie tylko za bycie ambasadorem nowych technologii, ale także za pasję do zrównoważonego rozwoju – jednego z największych priorytetów i wyzwań współczesnego świata. Ostatnie dwa lata w roli prezesa SAP Polska upłynęły pod hasłem „spodziewaj się niespodziewanego”, ale dzięki fantastycznemu zespołowi, partnerom i klientom sięgnęliśmy chmur. Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim wraz z zespołem SAP w Polsce zostaliśmy obdarzeni. To nasz wspólny sukces. -Thomas Duschek, dotychczasowy prezes i dyrektor zarządzający SAP Polska