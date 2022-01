Piotr Gamracy w Radzie Nadzorczej Vivid Games

Nowy rok rozpoczął się dla Vivid Games od zmian w Zarządzie. Wsparciem dla prezesa Wojczakowskiego został Piotr Gamracy, powołany przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję. Nowy członek zarządu ma duże doświadczenie w branży gier. W Vivid Games jest od niemal roku i odpowiadał dotychczas m.in. za reorganizację działu wydawniczego oraz rozwój kultury organizacyjnej międzynarodowego, pracującego zdalnie zespołu.

Przez niemal cały 2021 rok Zarząd Spółki był jednoosobowy. Po rezygacji Remigiusza Kościelnego w styczniu ub. roku, prezesem został Jarosław Wojczakowski.

Zarząd jednoosobowy był z założenia etapem przejściowym. Cieszę się, że Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu właśnie Piotra Gamracego. Dołączył do nas w Q1 2021 i przez ostatnie miesiące był dla całego zespołu dużym wsparciem. Ma nie tylko doświadczenie w branży, imponującą wiedzę z zakresu trendów czy strategii produktowych, ale również łatwość w budowaniu relacji i bazujący na danych styl zarządzania, co pozytywnie wpłynęło na management spółki i cały zespół. Piotr nie boi się też trudnych decyzji. Zreorganizował dział wydawniczy i już niebawem przedstawimy efekty tych działań – podkreśla Jarosław Wojczakowski, prezes Vivid Games S.A.

Przez ostatnie miesiące zdążyłem poznać i polubić Vivid Games. Siłą spółki, mimo pracy w trybie zdalnym, jest bardzo zgrany i zarazem bardzo zdolny zespół. Jako członek zarządu wykorzystam swoje doświadczenie i kontakty, by ten potencjał wzmocnić i przekuć w dobre – obecne i nowe – gry i dobre wyniki finansowe. Jednym ze sposobów na to jest reorganizacja działu Publishing, która dobiega końca i już niedługo powinna zaowocować. Razem z prezesem Wojczakowskim wiemy, jak zrealizować cele zakreślone w zaktualizowanej strategii i dołożymy starań, by efekty naszej pracy były widoczne już w tym roku – deklaruje nowopowołany członek zarządu Vivid Games S.A., Piotr Gamracy.