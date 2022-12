Planujesz leasing nowego pojazdu? Sprawdź, czy warto wykupić ubezpieczenie GAP

Negocjując z doradcą warunki umowy leasingu nowego pojazdu lub przeglądając różne oferty, możesz spotkać się z propozycją dokupienia ubezpieczenia GAP. To dobrowolne ubezpieczenie cieszy się sporą popularnością wśród leasingobiorców, ponieważ w razie wystąpienia szkody całkowitej albo kradzieży pojazdu chroni przed stratą finansową. Czym dokładnie jest ubezpieczenie GAP i czy warto je wykupić? Wyjaśniamy!

Ubezpieczenie GAP w leasingu – co to jest?

Ubezpieczenie GAP w leasingu to ochrona od utraty wartości samochodu, w przypadku kradzieży lub wystąpienia szkody całkowitej. Pojazdy z czasem tracą na swojej wartości, nawet bardzo zadbane i młode auto może po 2, 3 czy 5 latach zostać przez rzeczoznawcę wycenione na kwotę kilkadziesiąt tysięcy złotych niższą od tej widniejącej na fakturze za jego zakup. A to sprawia, że odszkodowanie z AC lub OC nie zawsze pokryje całość pozostałego zobowiązania leasingowego.

Ubezpieczenie GAP stanowi idealne uzupełnienie OC/AC. Umożliwia uzyskanie dodatkowych środków, które w szczególności pomogą spłacić leasing w całości lub znacznej części. Celem produktu jest wyrównanie bądź częściowe zrekompensowanie różnicy między kwotą zakupu nowego auta w leasingu a jego wyceną sprzed szkody. Odpowiedź na pytanie, czy warto wybrać ubezpieczenie GAP, brzmi zatem: zdecydowanie tak!

Dodatkowe korzyści z ubezpieczenia GAP

GAP to nie tylko ochrona od straty finansowej, ale także szereg dodatkowych korzyści, czego doskonałym przykładem jest GAP od PKO Ubezpieczenia. W przypadku tego ubezpieczyciela polisa poza wypłatą odszkodowania może zapewnić także:

zwrot kosztów za najem pojazdu zastępczego nawet do 7. Dni,

refundację kosztów dodatkowych związanych z zakupem nowego pojazdu – można wybrać jedną z opcji: refundacja wpłaty własnej na zakup nowego samochodu w leasing, refundacja trzech pierwszych rat z nowej umowy leasingu, refundacja opłaty wstępnej do nowej umowy leasingu albo pokrycie kosztów ubezpieczenia nowego pojazdu: OC, AC, NNW.

– można wybrać jedną z opcji:

Ubezpieczenie GAP – na jak długo?

O tym, na jak długo można zawrzeć ubezpieczenie GAP w leasingu, decydują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). W przypadku PKO Ubezpieczenia minimalny okres obowiązywania polisy to 12 miesięcy. Z kolei czas maksymalny jest uzależniony od wybranego wariantu polisy GAP, jednak nie może trwać dłużej niż 120 miesięcy.

Jeśli chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia na dłuższy czas lub podnieść kwotę refundacji kosztów dodatkowych, warto zapytać doradcę o możliwość otrzymania indywidualnych warunków.

Ubezpieczenie GAP może zatem obowiązywać nawet przez 10 lat, co zapewnia długotrwałą ochronę od utraty wartości pojazdu. Warto jednak pamiętać, że jego poszczególne warianty różnią się konstrukcją i przeznaczeniem, a co za tym idzie, sprawdzają się w nieco innych sytuacjach. Aby wybrać najlepszą dla siebie opcję, warto samodzielnie przeanalizować szczegóły konkretnej oferty, a następnie dopasować ochronę do własnych potrzeb i możliwości finansowych.