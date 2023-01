Monika Constant nową Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu

1 stycznia 2023 r. stanowisko Prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu objęła Monika Constant. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i polsko-francuskich Studiów Master HEC/SGH, przez 20 lat była związana z francuskim biznesem, a przez ponad 13 lat pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Monika Constant we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) wraz ze swoim zespołem tworzyła wiele wydarzeń związanych z promocją francuskiego biznesu

w naszym kraju. W tym czasie CCIFP stała się jedną z największych i najbardziej dynamicznych zagranicznych izb gospodarczych w Polsce, m.in. reprezentując francuskie firmy na Forum Ekonomicznym w Krynicy, następnie w Karpaczu, organizując Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze z udziałem prezydentów Francji i Polski (listopad 2012, luty 2020), a także Spotkania Warszawskie (2013-2015, 2018-2019). Monika Constant jest również częstym gościem mediów, komentując bieżące wydarzenia w prasie, radiu i telewizji (m.in. w Tok FM, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej itd.).

W 2017 r. została odznaczona przez Ambasadora Francji w Polsce Narodowym Orderem Zasługi za wybitne osiągnięcia w umacnianiu polsko-francuskiego partnerstwa.

– W trwającym kilka miesięcy procesie rekrutacji, Rada Związku Polskiego Leasingu zadecydowała o powierzeniu Monice Constant stanowiska Prezes Zarządu ZPL. Jesteśmy pewni, że to najlepsza kandydatka, która zapewni realizację strategii

i planów Związku Polskiego Leasingu. – podkreśla Paweł Pach, Przewodniczący

Rady ZPL.

Monika Constant na stanowisku Prezesa zastąpiła Andrzeja Sugajskiego, który

pozostaje w branży leasingowej i w dalszym ciągu będzie wspierał ZPL.

– Branża leasingowa jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego Polski. Wobec aktualnych rynkowych wyzwań, jednym z naszych priorytetów staje się zapewnienie przedsiębiorcom szerokiego dostępu do leasingu. Pozwoli to firmom finansować środki trwałe, które pomogą w zwiększaniu produkcji i rozwoju usług. – wyjaśnia Monika Constant. – Tym celom służą opracowywane przez ZPL rozwiązania prawne

i podatkowe oraz wspierające digitalizację, takie jak: elektroniczny obieg faktur, system dokumentów strukturyzowanych, stopniowe wprowadzanie raportowania ESG czy finansowanie zielonych aktywów. Mam nadzieję, że nasze inicjatywy zostaną pozytywnie przyjęte i przyczynią się do szerokiego dialogu z przedstawicielami instytucji rządowych i podmiotów legislacyjnych. – dodaje Prezes Zarządu ZPL.