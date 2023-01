EKIPA Investments ASI inwestuje w platformę do rezerwacji tatuaży

EKIPA Investments ASI ogłasza swoją kolejną inwestycję. 30 grudnia 2022 r. firma objęła udziały w INKsearch.co, nowoczesnej platformie umożliwiającej rezerwację tatuaży online. Spółka współinwestuje z jednym z najlepszych inwestorów w Europie – włoskim funduszem Startup Wise Guys. Runda inwestycyjna opiewa na kwotę 200 000 euro i pozwoli startupowi na ekspansje na włoskim rynku.

INKsearch.co to niezwykle innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia klientom szybkie i wygodne zarezerwowanie tatuażu u wybranego artysty. Na platformie, proces komunikacji między klientami, a artystami zostaje znacząco usprawniony, co pozwala na szybsze i sprawniejsze realizowanie zamówień. INKsearch.co to nie tylko inteligentny sposób zarządzania czasem, ale także przestrzeń inspiracji i projektów skrojonych specjalnie dla klienta. Dziś tatuaże są formą wyrażania siebie, a platforma odpowiada na to oferując szerokie spektrum propozycji od wielu artystów.

“Klienci nie muszą już spędzać tygodni na szukaniu inspiracji. Dzięki AI mogą wgrać tatuaż jak im się podoba i INKsearch podpowie artystów z ich miasta, którzy tworzą prace w podobnym stylu. Bardzo się cieszymy, że EKIPA Investments ASI dostrzegła i doceniła rozwiązania, które zastosowaliśmy w INKsearch.co.” – mówi Mateusz Łagowski z INKsearch.co

EKIPA Investments ASI jest przekonana, że INKsearch.co to rozwiązanie przyszłości dla branży tatuażu i z pełnym entuzjazmem inwestuje w rozwój tego SaaS marketplace. Poprzez swoje wsparcie chce pomóc INKsearch.co w osiągnięciu jeszcze większej popularności i skuteczniejszym dotarciu do szerokiego grona klientów.

„Bardzo optymistycznie patrzymy na potencjał tej inwestycji i mamy nadzieję, że INKsearch.co będzie kontynuować swój dynamiczny rozwój, skalując swój biznes na kolejne kraje w Europie i na świecie. Platforma ta, to nie tylko rewolucyjne rozwiązanie dla branży tatuażu, ale również doskonałe narzędzie dla klientów, którzy chcą zarezerwować tatuaż w sposób szybki i wygodny.” – mówi Łukasz Górski, Prezes EKIPA Investments ASI.

EKIPA Investments ASI jest młodą spółką lecz posiada ogromną intuicją biznesową. Firma jest przekonana, że inwestycja w INKsearch.co, który obecnie jest liderem rezerwacji tatuażu w UE (+250 000 rezerwacji w 2022 roku) i ma ambicje aby rozpocząć ekspansję w USA, przyniesie wymierne korzyści zarówno dla niej, jak i dla platformy.