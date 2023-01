Andrus Durejko nowym prezesem Eesti Energia

Rada Nadzorcza Eesti Energia wybrała Andrusa Durejko na nowego prezesa zarządu. Stanowisko obejmie 1 kwietnia, po zakończeniu kadencji Hando Suttera, obecnego CEO Eesti Energia. Eesti Energia to estońska państwowa grupa energetyczna i jeden z największych producentów energii w krajach bałtyckich. Częścią grupy jest spółka Enefit, działająca na polskim rynku od 2016 r.

Anne Mere, przewodnicząca Rady Nadzorczej Eesti Energia, wyjaśniła, że Andrus Durejko wyróżniał się na tle konkurencji bardzo dobrymi cechami przywódczymi i doświadczeniem w zarządzaniu dużą firmą, a jego dodatkowym atutem było wykształcenie z zakresu energetyki. – Jestem bardzo zadowolona, że Andrus Durejko od kwietnia dołączy do zespołu Eesti Energia. Andrus posiada wyjątkowo silne umiejętności analityczne, zdolność do prognozowania i oceny ewentualnego ryzyka oraz dostrzegania możliwości wzrostu. Jednocześnie Andrus jest graczem zespołowym, który ceni sobie współpracę, wspólne wartości i wspiera innych w rozwijaniu ich potencjału – skomentowała Anne Mere.

Andrus Durejko od 2018 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Ericsson Eesti AS. Wcześniej pracował na różnych stanowiskach w firmie Ericsson, dostawcy rozwiązań i sprzętu do komunikacji mobilnej, w tym jako członek zarządu Ericsson Eesti AS w obszarze technologii oraz jako dyrektor regionalny Ericsson Ukraine Mobile Core Networks. Posiada tytuł magistra inżynierii elektrycznej uzyskany na Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Oprócz pracy w firmie Ericsson, Durejko jest członkiem rady nadzorczej Estonian Broadband Development Foundation (ELASA) oraz członkiem rady doradczej AI & Robotics Estonia (AIRE).

Andrus Durejko wyraził wdzięczność za możliwość dołączenia do zespołu Eesti Energia w dobie kryzysu, o niespotykanej wcześniej skali. – Moim celem w roli prezesa zarządu Eesti Energia będzie kontynuacja realizacji ambitnej strategii oraz skuteczne przeprowadzenie firmy przez nadchodzące zmiany. Sektor energetyczny stoi w obliczu poważnych wyzwań. Chcąc im sprostać, musimy wdrażać nowe technologie, przyspieszać cyfryzację, budować nowe jednostki produkcyjne i zmniejszać ślad węglowy – skomentował Andrus Durejko i dodaje: – Jestem przekonany, że moja wiedza i doświadczenie wyniesione z firmy Ericsson pomogą sprostać wyzwaniom w Eesti Energia – dodał Andrus Durejko.

Estońska minister finansów Annely Akkermann z zadowoleniem przyjęła decyzję i zaznaczyła, że jako przedstawicielka walnego zgromadzenia Eesti Energia oczekuje, że nowy prezes będzie nadal inwestował we wzrost produkcji energii odnawialnej i dalej przekształcał firmę z producenta energii elektrycznej z łupków bitumicznych w organizację neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. – Jednym z głównych wyzwań będzie zmniejszanie śladu węglowego Eesti Energia i znalezienie równowagi w miksie energetycznym – powiedziała Annely Akkermann.

Kadencja Andrusa Durejko będzie trwała trzy lata. Hando Sutter zakończy pełnienie funkcji prezesa zarządu Eesti Energia 31 marca, zgodnie z jego umową. W tym samym momencie funkcje członków zarządu przestaną pełnić także Andri Avila, Raine Pajo, Margus Vals i Agnes Roos.