Eesti Energia podsumowuje 2021 rok

W 2021 r. po raz pierwszy w historii estońskiej grupy energetycznej Eesti Energia, sprzedaż energii elektrycznej w pozostałych krajach działalności przewyższyła wynik z rodzimego rynku. Grupa zakończyła rok finansowy z obrotem 1,3 mld EUR, wypracowując zysk netto w wysokości 111 mln EUR, na który wpływ miały rekordowe ceny energii.

W 2021 r. Eesti Energia sprzedała 8,6 TWh energii elektrycznej w sprzedaży detalicznej, czyli o jedną czwartą więcej niż w 2020 r. W Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Polsce łączna sprzedaż wyniosła ponad 4,4 TWh (52%), a w Estonii blisko 4,2 TWh (48%).

Sprzedaż gazu ziemnego, w stosunku do roku ubiegłego, wzrosła o 15% do 2,4 TWh, z czego 25% stanowiła sprzedaż w Estonii, a pozostałe 75% to transakcje na innych rynkach. Eesti Energia sprzedała również 420 000 ton (-7%) paliw płynnych na rynkach międzynarodowych.

W porównaniu rok-do-roku, produkcja energii elektrycznej w krajach bałtyckich i w Polsce wzrosła o 37% do 5,2 TWh. Produkcja energii z odnawialnych źródeł (OZE) wzrosła o 12% w ciągu roku i osiągnęła rekordową wartość 2,1 TWh. Energia elektryczna z OZE stanowiła 1,65 TWh, a ciepło powstałe ze źródeł odnawialnych 0,45 TWh. Prawie dwie trzecie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zostało wytworzone przez farmy wiatrowe Enefit Green w Estonii i na Litwie, a pozostała jej część z połączonej produkcji elektrowni, elektrociepłowni, farm fotowoltaicznych i elektrowni cieplnych Enefit Power.

Połączenie zwiększonych wolumenów sprzedaży i produkcji oraz wyższych cen energii zaowocowało historycznie wysokimi przychodami ze sprzedaży – 1,31 mld EUR. Przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 480 mln EUR (57%) w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. – komentuje Andri Avila, Dyrektor Finansowy Grupy i Członek Zarządu Eesti Energia.

EBITDA grupy energetycznej wzrosła o 318 mln EUR (49%) w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto firmy wzrósł w ciągu 2021 r. prawie sześciokrotnie, osiągając 111 mln EUR.

– Rentowność Eesti Energia zapewnia jej możliwość dokonywania ambitnych inwestycji w celu pełnego przejścia na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i jednoczesnego spełnienia oczekiwań właścicielskich, zakładających wypłatę dywidendy na rzecz państwa – dodaje Avila.

W celu zapewnienia klientom większej ilości przystępnej cenowo energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Eesti Energia podjęła w 2021 r. trzy decyzje inwestycyjne dotyczące budowy farm wiatrowych o łącznej mocy 190 MW. Koszt ich realizacji przekroczy 225 mln EUR. Enefit Green wybuduje instalacje wiatrowe w Finlandii (Tolpanvaara) i na Litwie (Šilalė i Akmenė) w ciągu najbliższych kilku lat.

Nowe farmy wiatrowe powstaną we współpracy z klientami, którzy również dążą do przejścia na zieloną energię. W 2021 r. Eesti Energia zawarła długoterminowe kontrakty na energię ze źródeł odnawialnych o mocy 9 TWh przy stałej cenie z blisko 1000 klientów biznesowych w Estonii, Łotwie i Litwie. Na koniec 2021 r. z pakietu Energetyki Odnawialnej skorzystało 72 tys. klientów indywidualnych Eesti Energia.

Inwestycje grupy energetycznej w 2021 r. wzrosły do 252 mln EUR (+35%). Największą część – 99,5 mln EUR – stanowiły inwestycje związane z siecią energetyczną. Eesti Energia zainwestowała 42 mln EUR w projekty rozwoju energii odnawialnej i 50 mln EUR w budowę zakładu Enefit 280, którego celem jest dostosowanie się do potrzeb przemysłu chemicznego.