PKF BPO: 35 lat sukcesu i innowacji

W tym roku PKF BPO obchodzi 35-lecie swojej działalności. Czy to nie jest idealny moment, aby spojrzeć wstecz, docenić naszą wspólną podróż i zastanowić się nad przyszłością? Z małej, rodzinnej firmy przekształciliśmy się w kluczowego gracza na rynku outsourcingu finansowo-księgowego. Jak do tego doszliśmy? Jakie wartości i działania pozwoliły nam osiągnąć tak wiele? Zapraszam do poznania naszej historii.

Nasza historia: od małej firmy do międzynarodowego lidera

Nasza podróż rozpoczęła się w 1989 roku w Opolu, jako niewielka firma konsultingowa pod nazwą Opolska Grupa Auditingowa Sp. z o.o. Przez lata ciężkiej pracy, ciągłego doskonalenia i zdolności do adaptacji rozwijaliśmy się, poszerzając naszą ofertę usług. Przełomowym momentem było dołączenie do Grupy PKF Polska należącej do międzynarodowej sieci PKF International (obecnie PKF Global), co otworzyło przed nami drzwi do globalnej wiedzy i najlepszych praktyk, którymi teraz możemy dzielić się z naszymi klientami.

Obecnie PKF BPO oferuje pełen wachlarz usług finansowo-księgowych i wspiera przedsiębiorstwa na każdym etapie ich działalności. Nasza oferta obejmuje księgowość, sprawozdawczość finansową, nadzór księgowy, tax compliance, kompleksową obsługę kadr i płac, audyty finansowo-kadrowe, usługi rachunkowości zarządczej i kontrolingu. Czy można chcieć więcej?

Inwestycje w nowoczesne technologie i ekspertów

Co napędza nasz sukces? Inwestycje w nowoczesne technologie. Usprawniamy procesy księgowe i kadrowo-płacowe, oferując zaawansowane analizy danych. Nasz zespół to blisko 200 specjalistów z różnych dziedzin – certyfikowanych księgowych, specjalistów ds. kadr i płac, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, specjalistów IT i ekspertów ds. kontrolingu i raportowania zarządczego. Razem możemy kompleksowo wspierać naszych klientów w ich biznesowych wyzwaniach. Grażyna Sadowska – Malczewska, CEO PKF BPO, podkreśla ze wzruszeniem – „Nie mam wątpliwości co jest najważniejszą składową naszego sukcesu. To nasz zespół – pełen pasji, humoru, chęci działania i determinacji. Dziewczyny zarządzające PKF BPO oraz cały zespół pracowników, który niejednokrotnie udowodnił, że w zespole siła.”

Przejdź na stronę: https://pkfbpo.pl/

Partnerstwo przede wszystkim

Co nas wyróżnia? Nasze multidyscyplinarne podejście. Jako część Grupy PKF Polska oferujemy nie tylko usługi finansowo-księgowe, ale także doradztwo prawno-podatkowe. Nasi klienci mają wszystko, czego potrzebują, w jednym miejscu – od prostych kwestii administracyjnych po skomplikowane projekty restrukturyzacyjne.

Naszym priorytetem są długotrwałe relacje z klientami i pracownikami. Czy można zbudować prawdziwe partnerstwo bez zrozumienia specyfiki biznesu i otwartej komunikacji? Wierzymy, że nie. Komunikacja jest kluczem do efektywnej współpracy, dlatego stawiamy na otwartość i dostępność dla klientów, gotowość do wysłuchania ich potrzeb i zrozumienia ich sytuacji biznesowej.

Dlatego jesteśmy zaangażowani w rozwój naszych klientów, oferując nie tylko usługi księgowe, ale także wsparcie w zarządzaniu i optymalizacji procesów.

Gotowi na nowe wyzwania

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania są kluczowe. Pomagamy naszym klientom odnaleźć się w labiryncie zmieniających się przepisów prawnych, w zmianach gospodarczych i politycznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wspieramy ich w adaptacji do nowych warunków, zapewniając zgodność z przepisami i doradztwo w zakresie strategicznych decyzji biznesowych.

Obchodząc nasze 35-lecie, patrzymy w przyszłość z optymizmem. Nasza długa historia i bogate doświadczenie to solidna podstawa, a nasze innowacyjne podejście sprawia, że jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania. Dla nas na pierwszym miejscu są zawsze nasi partnerzy biznesowi. To dzięki nim możemy się dalej rozwijać, dzieląc się naszymi doświadczeniami i wiedzą. Czy jesteś gotów dołączyć do nas w tej podróży? W końcu sukces naszych klientów jest naszym największym sukcesem.