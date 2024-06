Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wystrzeli rakietę BURSZTYN 2K w Norwegii

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa planuje zagraniczną misję rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K. To kolejny etap prac badawczo-rozwojowych przygotowujących polskie rakiety suborbitalne do lotów w warunkach kosmicznych. Testy rakiety, które odbędą się w lipcu w Norwegii, są częściowo finansowane przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA).

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest jedną z największych instytucji naukowo-badawczych w Europie i największą w branży lotniczej w Polsce. Instytut ma prawie 100 lat doświadczenia w badaniach nad technologiami lotniczymi i kosmicznymi. Współpracuje z największymi światowymi, w tym europejskimi, integratorami satelitów i producentami rakiet.

ILR-33 BURSZTYN 2K – przełomowa technologia kosmiczna z Polski

Rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K, poruszająca się z prędkością blisko 1,4 km/s, ma służyć do realizacji testów technologii dla przemysłu kosmicznego i badań naukowych. Jest pierwszą na świecie rakietą, w której jako utleniacz zastosowano nadtlenek wodoru o stężeniu 98%, co czyni ją ekologiczną. Projekt rakiety, w tym hybrydowy silnik rakietowy oraz innowacyjne technologie jak modułowy komputer pokładowy OBC-K1, pironaboje EGG1U, zawory pirotechniczne i mobilna autonomiczna wyrzutnia WR-2, został w całości zrealizowany w Instytucie.

Znaczenie dla Polski

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K ma potencjał wynoszenia małych ładunków na pułap kosmosu, co jest kluczowe dla rozwoju polskich technologii rakietowych. Polska Agencja Kosmiczna wspiera te działania, co umożliwia udział w międzynarodowych projektach rakietowych oraz realizację projektów dla Sił Zbrojnych RP.

Testy w Norwegii

W lipcu br. odbędzie się kolejny etap testów rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K w Norwegii. Zagraniczne testy są konieczne ze względu na wymogi bezpieczeństwa związane z dużą strefą upadku rakiety. Dr inż. Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, podkreśla, że międzynarodowa współpraca jest kluczowa w rozwoju technologii rakiet nośnych.

Przyszłość rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K

Rakieta będzie wykorzystywana w latach 2025-2027 przez polską firmę Thorium Space w ramach projektu NCBiR pt. „Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych – FAZA II”. Projekt ten ma na celu rozwój nowych produktów technologicznych dla sektora kosmicznego.

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K to interesująca platforma technologiczna do testów komponentów i podsystemów w locie, realizacji badań atmosfery i wynoszenia eksperymentów naukowych. Ułatwi ona dostęp polskim podmiotom do przestrzeni kosmicznej i pozwoli na zwiększenie gotowości technologicznej wynoszonych polskich urządzeń.

Źródło: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa