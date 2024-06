Gekko Photonics wkracza na rynek z przełomowym urządzeniem do optycznej diagnostyki chemicznej nowej generacji

Gekko Photonics, polska spółka technologiczna, która opracowała autorskie urządzenie do optycznej diagnostyki chemicznej nowej generacji, realizuje pierwsze projekty dla branży chemicznej. Autorska platforma technologiczna wykorzystująca m.in. spektroskopię Ramana pozwala bardzo dokładnie, w czasie rzeczywistym mierzyć parametry produkcji, zapewniając nieporównywalnie lepszą kontrolę jakości i optymalizację produkcji. Spółka realizuje obecnie projekty dla producentów chemii specjalistycznej oraz chemii gospodarczej, a w planach na ten rok ma również wdrożenia na rynkach pozaeuropejskich.

Rozwiązanie opracowane przez Gekko Photonics to odpowiedź na wyzwania stojące przed przemysłem zarówno w obszarze automatyzacji produkcji, jak i zmieniających się wymogów jakościowych i środowiskowych. Technologia wykorzystująca m.in. spektroskopię Ramana daje bardzo dokładny, nieinwazyjny i szybki pomiar w czasie rzeczywistym, na dowolnym etapie produkcji. Urządzenie stworzone przez inżynierów i programistów pozwala na identyfikację i pomiar do 93% substancji występujących w przemyśle, a wyniki analizy są w dostępne maksymalnie w minutę. Cała platforma jest zautomatyzowana, jej obsługa nie wymaga specjalistycznej obsługi, a co najważniejsze przygotowywania próbek, dzięki czemu firmy oszczędzają pieniądze, zasoby ludzkie i czas.

Nasze rozwiązanie to efekt wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów technologicznych. Nasz interdyscyplinarny zespół zaprojektował urządzenie dostosowane do potrzeb przemysłu. Pierwsze wdrożenia potwierdziły efektywność rozwiązań technologicznych oraz wymierne korzyści dla naszych klientów. To między innymi nawet o 30% niższe koszty utylizacji odpadów oraz trzykrotnie większy zakres mierzonych parametrów, co ma szczególne znaczenie dla optymalizacji produkcji oraz dostosowywania jej do wymogów środowiskowych. Rosnące zainteresowanie Spectrally ze strony polskich i zagranicznych firm potwierdza, że weszliśmy na rynek z atrakcyjnym produktem i w odpowiednim czasie – zaznacza Robert Stachurski, CEO Gekko Photonics.

Innowacyjne rozwiązanie polskiej spółki wyróżnia się na tle konkurencji, a jako jedyne na rynku pozwala na realizację dokładnej, szybkiej i zautomatyzowanej diagnostyki w modelu abonamentowym. Dzięki wykorzystaniu autorskiej technologii spektroskopii, wykorzystującej m.in. spektroskopię Ramana odbiciową i transmisyjną oraz spektroskopię SERS, urządzenie Gekko Photonics bezinwazyjnie i błyskawicznie identyfikuje składniki chemiczne w produktach przemysłowych. Wychwytuje nie tylko czyste substancje, ale także mieszaniny kilku substancji, a pomiary nie wymagają przygotowywania próbek czy zatrzymywania produkcji. Dokładność i szybkość pomiaru w połączeniu z automatyzacją kontroli jakościowej i ilościowej pozwala optymalizować i usprawniać procesy produkcji. Spectrally pomaga więc w transformacji przemysłu do przemysłu 4.0.

Europejski rynek kontroli jakości w przemyśle chemicznym (wg. raportu futuremarketinsights) jest warty 15,6 mld USD. Globalnie to 52,19 mld USD. W Polsce branża chemiczna stanowi ponad 18 proc. całości przemysłu. Tworzy ją ok. 13 tys. firm. Wartość produkcji sprzedanej polskiej chemii to około 488 mld PLN. Ta znacząca gałąź przemysłu wskazuje obecnie na konieczność zwiększenia konkurencyjności oraz wyzwania w obszarze wypełniania lub dostosowywania się do wymogów środowiskowych.