Grupa PMPG Polskie Media z nowym kierunkiem rozwoju na lata 2024-2026

PMPG Polskie Media, holding mediowy notowany na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, opublikował materiał informacyjny o kierunku rozwoju, który jest efektem zakończonego w marcu przeglądu opcji strategicznych. Zgodnie przedstawionymi założeniami, Spółka skoncentruje się na rozwój aktywów cyfrowych, inwestycjach typu Media for Equity, a także IPO głównych aktywów Grupy. Dzięki nowej strategii PMPG Polskie Media zamierza wzmocnić swoją pozycję na rynku mediów, co bezpośrednio przełoży się wzrost wartości dla akcjonariuszy.

– Od ponad 25 lat działamy na rynku, nieustannie dostosowując się do zmieniających się warunków technologicznych i biznesowych. Obserwując aktualne trendy oraz sytuację na rynku mediów, postanowiliśmy nakreślić nowe kierunki rozwoju – komentuje Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media.

Osią działań PMPG Polskie Media będzie konsekwentny rozwój aktywów cyfrowych poprzez inwestycje w nowe formaty takie jak podcasty i materiały wideo. Grupa zamierza również rozwijać nowe kategorie treści dostosowane do aktualnych trendów rynkowych i zainteresowań czytelników związane m.in. z technologią, zdrowiem, edukacją oraz zrównoważonym rozwojem. Oprócz tego Spółka będzie nadal kontynuowała transformację cyfrową poprzez digitalizacją treści i usług, w tym aspekcie PMPG Polskie Media będzie aktywnie korzystało z nowych technologii, takich jak AI oraz big data, aby lepiej zrozumieć potrzeby swoich użytkowników i dostosować ofertę do ich oczekiwań.

– Rozwój aktywów cyfrowych jest kluczowym elementem naszych działań. Wpływa on bezpośrednio na nasze główne KPI biznesu, takie jak m.in. wzrost liczby unikalnych użytkowników, wzrost liczby odsłon, czy zwiększenie liczby subskrybentów, które z kolei mają przełożenie na nasze wyniki finansowe. Mamy ambicję być pionierem na rynku mediów cyfrowych, dostarczając treści, które nie tylko informują, ale również angażują i edukują naszych odbiorców. Chcemy także dalej aktywnie rozwijać naszą działalność eventową, która zyskuje na znaczeniu w strukturze przychodów Grupy – dodaje Katarzyna Gintrowska.

W nowej strategii PMPG Polskie Media zamierza postawić na inwestycje typu Media for Equity, które polegają na zapewnieniu firmom wsparcia medialnego w zamian za udział w kapitale oraz wsparcie finansowe. Tego typu inwestycje pozwalają na szybki rozwój młodych i obiecujących firm, jednocześnie zwiększając wartość portfela inwestycyjnego PMPG.

– Mamy już za sobą pierwszą inwestycję na zasadzie media for equity. W 2019 r. zainwestowaliśmy w RedDeer.Games, co zaowocowało znaczącym wzrostem rozpoznawalności i wartości tej spółki. Obecnie jest to jedno z najszybciej rosnących studiów gamedev w Europie. Przyszłych inwestycji będziemy szukać w takich obszarach jak: technologie medyczne, edukacja, zielona energia czy e-commerce, oferując im szeroką platformę medialną do promocji ich produktów i usług – mówi Katarzyna Gintrowska.

Grupa PMPG planuje również zewnętrzne pozyskiwanie kapitału. W planie jest m.in. IPO Orlego Pióra, którego debiut na GPW planowany jest w 2025 r. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i inwestycje w nowe technologie oraz rozszerzenie oferty. Z kolei RedDeer.Games prowadzi obecnie rundę inwestycyjną o wartości 5 mln USD.

W nowej strategii Grupa PMPG zamierza również poprawić relacje z interesariuszami. W opracowaniu jest nowa przejrzysta strona internetowa www.pmpg.pl, która polepszy komunikację z inwestorami i w sposób klarowny przedstawi szerokie spektrum działań prowadzonych przez PMPG. Poddawany analizie jest również rebranding firmy, którego można spodziewać się na przełomie roku 2024/2025 – mający na celu zwiększenie świadomości o działalności PMPG w oczach partnerów i inwestorów spółki.

Nowy kierunek ma na celu wzmocnić pozycję PMPG na rynku mediów oraz wpłynąć na jej zrównoważony wzrost w najbliższych latach, co będzie miało bezpośredni wpływ na budowę wartości dla akcjonariuszy.