ORLEN Paczka w programie Allegro Delivery

ORLEN Paczka nawiązała strategiczną współpracę z największą w Polsce platformą zakupową w ramach programu Allegro Delivery. Dzięki temu jeszcze więcej kupujących zyskało możliwość wyboru bezpłatnej dostawy ORLEN Paczką, zgodnie z warunkami programu Allegro SMART!

ORLEN Paczka jest dostępna zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących w ramach uruchomionego w czerwcu programu Allegro Delivery. Dzięki temu klienci mogą obecnie skorzystać z dwóch metod dostawy i łącznie ponad 18 tys. punktów odbioru. Dodatkowo za sprawą odbiorów kurierskich na terenie całego kraju, użytkownicy nadadzą przesyłki z dostawą w kolejnym dniu.

– W wyniku współpracy ORLEN Paczka i Allegro w ramach programu Allegro Delivery, metody dostawy One by Allegro i ORLEN Paczka będą dostępne w programie SMART!, zarówno do automatów paczkowych jak i punktów odbioru. Po wielu miesiącach intensywnej pracy możemy wreszcie zaprezentować usługę, która oznacza nową i rozpoznawalną na rynku jakość. ORLEN Paczka dołączyła do programu, ponieważ jest wiarygodnym partnerem, z wysokim poziomem świadczonych usług. Dotyczy to każdego aspektu naszej działalności – począwszy od odbiorów kurierskich, przez terminowość i dbałość o przesyłki, aż po obsługę posprzedażową. Rok 2023 zamknęliśmy z rekordowymi wzrostami, dostarczając o 240% więcej przesyłek do automatów paczkowych w porównaniu do 2022. Wolumen wszystkich przesyłek wzrósł o 70%. Zakładamy, że na koniec bieżącego roku wzrosty będą jeszcze większe, dzięki dostępności usługi w dużych e-sklepach oraz strategicznym współpracom – mówi Bartosz Bielak, Członek Zarządu RUCH S.A., operatora logistycznego ORLEN Paczki.

Klienci doceniają jakość usługi ORLEN Paczki. W badaniu satysfakcji NPS usługa uzyskała wysoką notę 85,8 – wynik za okres październik 2023 – marzec 2024 r. Oznacza to, że klienci korzystający z ORLEN Paczki są zadowoleni z jej usługi i poleciliby ją innym. Usługa dynamicznie się rozwija i m.in. dzięki rozbudowanej sieci logistycznej staje się powszechnie dostępna dla klientów. Od kwietnia 2024 r. ORLEN Paczka dostarcza przesyłki również w soboty do całej sieci automatów i punktów odbioru.

ORLEN Paczka posiada obecnie 23 Centra Logistyczne, w tym Centralną Sortownię w Strykowie. W tym roku planowane jest otwarcie kolejnych oddziałów. Już 1 lipca rozpoczną się prace operacyjne w centrum logistycznym w Ełku, które pozwolą na jeszcze sprawniejszą obsługę przesyłek, znacząco skracając drogę, jaką musi przebyć kurier. Dzięki temu możliwe stanie się wydłużenie godzin odbioru paczek z e-sklepów i punktów nadawczych (tzw. godzin granicznych). Sprzedającym pozwoli to z kolei na sprawniejsze przygotowanie przesyłek.

W sieci ORLEN Paczki znajduje się ponad 11 000 punktów odbioru, z czego ponad 5500 stanowią automaty paczkowe