Podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele Polski 2050: poseł Bartosz Romowicz oraz posłanka, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak wraz z zaproszonymi specjalistami zaprezentowali projekt ustawy o zawodzie dietetyka i samorządzie zawodowym dietetyków. Projekt jest efektem dwuletnich prac parlamentarnego zespołu oraz szerokich konsultacji ze środowiskiem dietetyków, uczelniami, organizacjami zawodowymi i ekspertami.

Przygotowany projekt ustawy, który ma uregulować zasady wykonywania zawodu dietetyka w Polsce. Nowe przepisy mają określić wymagane kwalifikacje, wprowadzić rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu oraz powołać samorząd zawodowy dietetyków. To dobry kierunek, który może zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i uporządkować rynek usług dietetycznych.

Co zmieni ustawa o zawodzie dietetyka

Najważniejszą zmianą będzie prawne określenie, kto może posługiwać się tytułem dietetyka. Obecnie zawód ten nie jest kompleksowo uregulowany, dlatego usługi dietetyczne mogą oferować również osoby bez wykształcenia kierunkowego i odpowiedniego przygotowania zawodowego.

Po wejściu w życie nowych przepisów wykonywanie zawodu ma być uzależnione od spełnienia określonych wymagań dotyczących wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji.

Rejestr dietetyków — powstanie centralna ewidencja osób posiadających prawo do wykonywania zawodu.

— powstanie centralna ewidencja osób posiadających prawo do wykonywania zawodu. Określone kwalifikacje — przepisy wskażą, jakie wykształcenie i przygotowanie będzie wymagane od dietetyków.

— przepisy wskażą, jakie wykształcenie i przygotowanie będzie wymagane od dietetyków. Ochrona tytułu zawodowego — tytułem dietetyka nie będzie mogła posługiwać się każda osoba oferująca porady żywieniowe.

— tytułem dietetyka nie będzie mogła posługiwać się każda osoba oferująca porady żywieniowe. Samorząd zawodowy — nowa organizacja będzie reprezentować dietetyków i dbać o standardy wykonywania zawodu.

— nowa organizacja będzie reprezentować dietetyków i dbać o standardy wykonywania zawodu. Jednolite standardy usług — pacjenci łatwiej sprawdzą kwalifikacje osoby, której powierzają swoje zdrowie.

Większe bezpieczeństwo pacjentów

Regulacja zawodu ma przede wszystkim ograniczyć ryzyko udzielania porad żywieniowych przez osoby bez odpowiedniej wiedzy. Dietetyka jest istotnym elementem profilaktyki oraz wspomagania leczenia wielu chorób, dlatego błędnie dobrane zalecenia mogą wpływać na zdrowie pacjenta, stosowaną terapię i przyjmowane leki.

Utworzenie oficjalnego rejestru pozwoli pacjentom szybko sprawdzić, czy wybrany specjalista posiada wymagane kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu. Zwiększy to przejrzystość rynku oraz ułatwi wybór osoby odpowiednio przygotowanej do prowadzenia konsultacji dietetycznych.

Zmiany dla gabinetów i placówek medycznych

Nowe przepisy będą miały znaczenie również dla klinik, poradni, szpitali, gabinetów oraz platform prowadzących konsultacje online. Podmioty zatrudniające dietetyków będą prawdopodobnie zobowiązane do sprawdzania, czy dana osoba znajduje się w rejestrze i posiada wymagane uprawnienia.

Może to oznaczać konieczność uporządkowania zasad zatrudniania specjalistów, weryfikacji dokumentów oraz dostosowania informacji zamieszczanych na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych.

Co regulacja oznacza dla rynku pacjenci zyskają możliwość łatwiejszego sprawdzania kwalifikacji dietetyków,

osoby bez odpowiedniego przygotowania nie będą mogły swobodnie posługiwać się chronionym tytułem zawodowym,

placówki medyczne i poradnie będą zatrudniać specjalistów według jednolitych zasad,

usługi dietetyczne stacjonarne i internetowe zostaną objęte czytelniejszymi standardami,

samorząd zawodowy będzie mógł nadzorować jakość wykonywania zawodu i przestrzeganie zasad etycznych.

Dobry kierunek dla całej branży

Uregulowanie zawodu dietetyka jest potrzebnym krokiem, który może podnieść jakość usług i zwiększyć zaufanie do specjalistów. Jasne wymagania dotyczące wykształcenia oraz publiczny rejestr pozwolą odróżnić osoby posiadające odpowiednie kompetencje od tych, które ukończyły jedynie krótki kurs lub szkolenie internetowe.

To dobry kierunek zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i wykwalifikowanych dietetyków. Pacjenci otrzymają większą ochronę, a osoby posiadające odpowiednie wykształcenie zyskają jasno określony status zawodowy i możliwość działania według wspólnych standardów.

Projekt znajduje się na etapie prac legislacyjnych. Szczegółowe zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, wpisu do rejestru, uznawania dotychczasowych kwalifikacji oraz funkcjonowania samorządu zawodowego będą zależały od ostatecznego brzmienia ustawy.

Opracowanie własne na podstawie informacji dotyczących projektu ustawy o zawodzie dietetyka i samorządzie zawodowym dietetyków.