Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 15,8%. W czerwcu padł rekord średniej kwoty

O 15,8% r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w czerwcu 2026 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w czerwcu 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 15,8% niż w czerwcu 2025 r.

W czerwcu 2026 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 42,83 tys. osób wobec 37,40 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,5% r/r. W porównaniu z majem br. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy była jednak niższa o 5,0%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w czerwcu br. 506,64 tys. zł. Była tym samym o 6,2% wyższa niż przed rokiem i o 0,2% wyższa niż w maju 2026.

– O nadal dobrej sytuacji popytowej świadczy większa o blisko 15% r/r liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w czerwcu tego roku. Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie wnioski są związane z zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym czy wtórnym. Część klientów chce zaciągnąć kredyt mieszkaniowy refinansujący już posiadany kredyt. Należy także spodziewać się, że dynamika wniosków będzie spadać z miesiąca na miesiąc. Jak sygnalizowałem wcześniej, jest to bezpośrednio związane z efektem bazy, tzn. w kolejnych miesiącach będziemy porównywać się do miesięcy już z okresu ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, przejawiającego się wzrostem liczby osób wnioskujących o kredyt – tłumaczy dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

W czerwcu br. wzrosła średnia wartości wnioskowanego kredytu, była ona najwyższa w historii. Ustanowiony został więc rekord na poziomie 506,64 tys. zł. Wzrost rocznej dynamiki wyniósł 6,2%.

– Za wartość czerwcowego odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe odpowiadają dwa czynniki: nadal wyższa niż przed rokiem, liczba wnioskodawców oraz rosnąca kwota wnioskowanego kredytu. Ponieważ większy wpływ na wartość Indeksu będzie miała w kolejnych miesiącach liczba wnioskodawców, która prawdopodobnie ustabilizuje się, a przy wzroście średniej kwoty, spowoduje wyhamowanie dynamiki wzrostu wartości Indeksu w kolejnych miesiącach – podsumowuje główny analityk Grupy BIK.

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten jest użyteczny dla analityków i instytucji finansowych, ponieważ pomaga ocenić trendy na rynku kredytów mieszkaniowych i pozwala prognozować poziom akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.