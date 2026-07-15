Najlepsze pierwsze półrocze od 2018 roku. Kapitał wraca na polski rynek nieruchomości komercyjnych

W pierwszej połowie 2026 roku wartość inwestycji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych przekroczyła 3,06 mld euro, co oznacza wzrost o 78 proc. rok do roku i najlepszy wynik dla pierwszego półrocza od 2018 roku – wynika z danych CBRE. Kapitał napływał do wszystkich segmentów rynku, a największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się nieruchomości handlowe, które odpowiadały za ponad jedną trzecią całkowitego wolumenu transakcji. Eksperci CBRE wskazują, że taki wynik jest potwierdzeniem trwałego ożywienia na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Rynek inwestycyjny w Polsce kontynuuje odbicie. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku sfinalizowano transakcje o wartości ponad 3,06 mld euro – to najwyższy wynik dla pierwszego półrocza od ośmiu lat. Zdaniem ekspertów, taka aktywność to efekt powrotu inwestorów oraz rosnącej konkurencyjności polskiego rynku nieruchomości komercyjnych na tle Europy.

– Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza są dowodem na trwałe ożywienie na rynku inwestycyjnym. Na początku lipca sfinalizowano kolejne trzy znaczące transakcje w sektorze biurowym, a zainteresowanie inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie we wszystkich segmentach nieruchomości komercyjnych. Obserwujemy wzrost wartości kapitałowych oraz coraz korzystniejsze warunki finansowania, co w połączeniu z potencjałem dalszego wzrostu czynszów sprawia, że polskie nieruchomości skutecznie konkurują z innymi rynkami europejskimi – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.

Handel na czele rynku, znaczny wzrost w mieszkaniach

Największym beneficjentem powrotu kapitału okazał się sektor handlowy. W pierwszym półroczu odpowiadał za 34 proc. całkowitego wolumenu inwestycji, osiągając wartość 1,03 mld euro. To niemal trzy razy wyższa kwota niż przed rokiem. Inwestorzy ponownie skoncentrowali się na centrach oraz parkach handlowych, które po okresie ostrożności odzyskały pozycję najatrakcyjniejszej klasy aktywów. Umowy obejmowały zarówno duże centra handlowe, w tym sprzedaż 70-procentowego udziału w Posnanii za ok. 370 mln euro, jak i transakcje portfelowe, takie jak portfel hipermarketów Auchan czy Vendo Parki. W tym segmencie szczególnie aktywni byli inwestorzy z Czech, Węgier oraz Stanów Zjednoczonych.

Drugim największym segmentem pozostawały nieruchomości przemysłowo-logistyczne, które przyciągnęły 782 mln euro, odpowiadając za 25 proc. rynku. Wolumen inwestycji wzrósł o 13 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Niemal połowę wartości inwestycji wygenerowały dwie duże transakcje portfelowe, które trafiły do inwestorów ze Stanów Zjednoczonych.

Wysoki wzrost odnotował też sektor mieszkaniowy. Wartość transakcji zwiększyła się aż o 157 proc., osiągając 605 mln euro, co przełożyło się na 20-proc. udziału w całym rynku. Tak znaczący wynik był efektem dużej transakcji obejmującej platformę PRS (Private Rented Sector), która wyraźnie zwiększyła zainteresowanie inwestorów tym segmentem.

Rynek biurowy odpowiadał za 594 mln euro inwestycji i 19 proc. całkowitego wolumenu. W porównaniu z pierwszą połową 2025 roku oznacza to wzrost o 39 proc. Największą transakcją sfinalizowaną do końca czerwca był zakup warszawskiego biurowca Central Point przez polskiego inwestora. Z kolei sektor hotelowy, mimo niewielkiego udziału w rynku (2 proc.), zwiększył wartość inwestycji do 50 mln euro. To wzrost o 185 proc. rok do roku.

Zagraniczny kapitał napędza inwestycje

Polski rynek jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych. Kapitał międzynarodowy odpowiadał za około 89 proc. wartości wszystkich transakcji zawartych w pierwszej połowie roku. Najwięcej zainwestowali Czesi, którzy wygenerowali 25 proc. całkowitego wolumenu (ok. 766 mln euro). Kolejne miejsca zajęły Stany Zjednoczone i Niemcy, z udziałem po 19 proc. (po ok. 575 mln euro). Łącznie te trzy kraje odpowiadały za blisko 63 proc. wszystkich inwestycji na polskim rynku.

– W naszym badaniu intencji inwestorów, przeprowadzonym pod koniec 2025 roku, Polska zajęła trzecie miejsce w Europie pod względem oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji. Dziś wyraźnie widać, że optymizm deklarowany przez inwestorów przekłada się na rosnącą wartość i liczbę zawieranych transakcji – dodaje Przemysław Felicki, CBRE.

Polski kapitał stanowił około 11 proc. całkowitego wolumenu i koncentrował się przede wszystkim na rynku biurowym, gdzie odpowiadał za 49 proc. inwestycji. Zdecydowanie mniejszą aktywność polskich inwestorów odnotowano natomiast w sektorach handlowym i przemysłowym, w których dominował kapitał zagraniczny.